La candidata al Senado Lourdes Alcorta se pronunció sobre la presencia de postulantes con sentencias en las listas de Renovación Popular y reconoció que la situación le genera incomodidad.

“Cómo me voy a sentir cómoda (…) con semejante presentación, bien complicado y está en todas las listas en todos los partidos”, afirmó durante una entrevista en Canal N.

La aspirante al Senado sostuvo además que los electores deben revisar con cuidado las candidaturas antes de votar. “La gente ya está informada de todos los partidos los que tienen sentencia. La gente tiene que fijarse bien por quién van a votar, tienen otras opciones dentro de la misma lista”, señaló.

En esa línea, remarcó que no debería respaldarse a postulantes con antecedentes. “Por cualquier delincuente no debe votarse a nadie. No puede ser una cuestión selectiva que acá sí acá no en los partidos”, añadió.

Las declaraciones de Alcorta se producen luego de que un reportaje del programa dominical Cuarto Poder informara que las listas parlamentarias de Renovación Popular incluyen a varios candidatos con sentencias firmes.

Según el informe televisivo, entre los antecedentes figuran casos vinculados principalmente al delito de omisión a la asistencia familiar, además de otros procesos judiciales.

El reportaje también presentó el caso de un candidato a la Cámara de Diputados por Áncash que registra sentencias por hechos relacionados con accidentes de tránsito ocurridos en 1999. Durante la entrevista difundida por el programa, el postulante reconoció los hechos y sostuvo que no consignó esa información en su hoja de vida porque, según indicó, “no le pedían que lo consigne”.