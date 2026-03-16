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Lourdes Alcorta sobre candidatos de Renovación Popular con sentencias: “Cómo me voy a sentir cómoda con semejante presentación”. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)
Lourdes Alcorta sobre candidatos de Renovación Popular con sentencias: “Cómo me voy a sentir cómoda con semejante presentación”. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)
Por Redacción EC

La candidata al Senado Lourdes Alcorta se pronunció sobre la presencia de postulantes con sentencias en las listas de Renovación Popular y reconoció que la situación le genera incomodidad.

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