La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores Nano dijo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no estaría dando garantías de que se va a respetar la voluntad popular si es que no admite las nulidades que Fuerza Popular presentó de forma extemporánea que buscan anular la votación en centenares de mesas de sufragio donde alegan presunto fraude.

Consultada sobre los pedidos para desconocer los resultados de la segunda vuelta que han planteado políticos como el electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, Flores Nano señaló que no se debería adelantar a otros pasos mientras el JNE no evalúe todos los pedidos de nulidad pendientes del fujimorismo.

“[¿Cree que el JNE no ha dado garantía de que reflejará la voluntad popular?] Si el JNE esgrimiera argumentos formales [...] Si por ejemplo dijera que todo lo que entró antes de las 8 p.m. es aceptado, que no tiene amparo legal [...] si se ampara en argumentos de carácter formal, en mi concepto no estaría garantizando ese cumplimiento”, dijo a RPP esta tarde.

Lourdes Flores Nano señaló que hay una “enorme desconfianza” hacia las autoridades electorales por las que - aseguró - son “tantas irregularidades” que han salido a la luz.

“Por eso creo que cada momento debe agotarse. El momento de hoy es que la autoridad electoral tiene 700 actas en las cuales creemos que hay un patrón de conducta que deben ser analizados”, aseguró.

La excandidata presidencial del PPC reiteró que ha trabajado con un equipo que le ha permitido recoger elementos suficientes para considerar que “puede haber habido una distorsión en la voluntad electoral” por presuntos casos de firmas falsas, distorsión estadística y traslado de votos blancos.

“Mi exigencia de abogada y peruana es que el JNE no evada la responsabilidad del análisis de la totalidad de estas actas, y que también Perú Libre ha presentado. Sin adelantarme a otros pasos, hoy creo que hay que exigir al JNE que concluya hasta el último escrutinio y análisis porque su deber no es ampararse en formalismos”, concluyó.

