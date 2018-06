La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, afirmó este domingo que en el Congreso de la República se vive una “guerra fratricida”, en alusión al enfrentamiento político protagonizado por el congresista no agrupado Kenji Fujimori y su hermana Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular.

“[En el Legislativo] hay una agenda fruto de una guerra fratricida que ha tenido un impacto en la agenda nacional. Esa no puede ser la agenda del Parlamento. Esto es la crisis de la política”, dijo en diálogo con el programa de TV “Agenda Política”.

En ese sentido, remarcó que el Parlamento comete un error al basar parte de sus actividades en “el propio enfrentamiento de la bancada mayoritaria”. Por ello, consideró que hay tres temas puntuales que deben ser desarrollados prontamente.

“Hay que pensar en el Senado. Necesitamos un espacio en el que los partidos pongamos lo mejor. […] También está la eliminación del voto preferencial y el financiamiento público. Ese es el mensaje al 2021. Necesitamos volver a la política grande, trascendente”, estimó.

Los legisladores no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez fueron suspendidos del Parlamento el último jueves por presuntamente haber negociado votos con la finalidad de evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Los audios y videos que mostrarían dicha intención fueron grabados por el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular).

De otro lado, Lourdes Flores Nano dijo sentir preocupación por la situación del país. Explicó que la crisis se debe al descrédito de la política agudizada por la corrupción, el mal funcionamiento del Congreso, y, en este período más corto, “la lentitud de reacción del Gobierno y el desaprovechamiento de este espacio de tranquilidad en el que vive”.

Sobre el presidente Martín Vizcarra, dijo que es saludable que esté cerca a la gente pero que necesita tomar más decisiones trascendentales para el futuro del Perú.

Según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, la aprobación a la gestión del presidente pasó de 52% a 37% de mayo a junio, mientras que su desaprobación se duplicó de 24% a 48% en el mismo período.

“Me he permitido decir, con el cariño que le tengo a la tierra de mis ancestros, de mi padre para arriba todos son moqueguanos, que ‘hay que despertarse de la siesta moqueguana’. No se puede vivir permanentemente en esta situación. No se puede vivir así. Hay que tomar decisiones, hay que jugarse algunos partidos”, sentenció Lourdes Flores Nano.