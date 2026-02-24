En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, consideró que el economista Hernando de Soto es “un hombre prestigioso” y dijo esperar que pueda “jugar un rol internacional importante” como primer ministro en el gobierno del presidente José María Balcázar.

Indicó que se ha improvisado un “gobierno de amigos” y que la independencia que pueda tener De Soto se verá según su Gabinete Ministerial y la influencia que tenga el prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el nuevo régimen.

“Hemos improvisado un gobierno de amigos, una persona -en primer lugar- muy mayor- que en su primer discurso denota un poco su personalidad, que trae un hombre prestigioso, como Hernando de Soto. Vamos a esperar que él pueda jugar un rol internacional importante”, expresó.

“Nos preocupa mucho la mano de Cerrón (…) Cerrón quiere poder, es el poder que está atrás. Cuánta independencia tendrá (de Soto), lo veremos, qué gabinete forme, pero tenemos a un Cerrón acechando el poder, una repartija que ha repartido el botín, los votos vienen porque me das un ministerio, una dirección”, agregó.

Flores Nano recordó que en la segunda vuelta del 2021 Hernando de Soto acudió a Máncora a conversar con el entonces candidato presidencial Pedro Castillo, pero la interferencia de Cerrón Rojas impidió todo tipo de diálogo.

“Yo lo quiero mucho a Hernando de Soto y comprendo el papel que quiere y que ha querido jugar siempre. Él siente que, por ejemplo, en el 90 logró que Fujimori entrara por la senda del bien”, subrayó.

“Yo conversé con él porque estaba con la camiseta puesta en favor de la candidatura de Keiko (Fujimori) en segunda vuelta y le dije: ‘Hernando, qué haces yendo a Máncora (a conversar con Pedro Castillo)’. (Me dijo) más o menos lo mismo. Él mismo se dio cuenta que tenía a Cerrón atrás y cuando quiso tener una segunda, tercera conversación, Cerrón se metió entre los palos y yo creo que hoy va a pasar lo mismo”, añadió.

Responsabiliza a RLA y Fuerza Popular

La excandidata presidencial remarcó que tanto el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, como Fuerza Popular tienen responsabilidad en la elección de José María Balcázar porque no se pusieron de acuerdo y rompieron la unidad de la derecha.

“No le echo la culpa de la repartija (a López Aliaga), sí me parece -y lo digo fraternalmente- que él, pero también Fuerza Popular, han puesto su trinchera. Empujo la vacancia, la censura a todo dar, ahora fúndete pues”, manifestó.

“Esas dos fuerzas -nosotros somos parte de ese mismo sector y nuestros votantes queremos que ese sector político tome el poder en los próximos cinco años y conduzca el país hacia adelante- tienen una responsabilidad por no haber sido capaces de ponerse de acuerdo, por haber roto la unidad de la derecha”, sentenció.

