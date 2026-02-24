Resumen

Entrevista a la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC ), Lourdes Flores Nano, en el programa "Siempre a las Ocho" de Milagros Leiva, en el canal de YouTube de El Comercio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, consideró que el economista Hernando de Soto es “un hombre prestigioso” y dijo esperar que pueda “jugar un rol internacional importante” como primer ministro en el gobierno del presidente José María Balcázar.

