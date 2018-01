La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, se reunió el último viernes con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la primera ministra Mercedes Aráoz, a quienes aseguró haber visto “tremendamente serenos” tras la crisis política a raíz del proceso de vacancia rechazado en el Congreso y el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori.

Según acotó Flores Nano —quien estuvo acompañada del líder histórico del PPC, Luis Bedoya Reyes— se trató de un intercambio de ideas, mas no hubo alguna invitación para participar en el Ejecutivo. Cabe recordar que PPK y Aráoz han adelantado que conformarán un Gabinete de reconciliación.

Y aunque señaló que PPK “no ha sido especialmente autocrítico”, Lourdes Flores aprovechó una entrevista en RPP esta mañana para hacerle una sugerencia al jefe de Estado.

También indicó que el mandatario tiene que recuperar la credibilidad, pues ha perdido mucha, “Luego, confianza de la ciudadanía a partir de un Gobierno que genere otra vez oportunidades de trabajo, dinamice la economía y se le va cercano”, agregó.

—Sobre Fujimori—

La también ex legisladora dirigió sostuvo además que el indulto humanitario a Alberto Fujimori no debe ser considerado por el ex presidente ni por Fuerza Popular como una victoria política para iniciar algún tipo de campaña.



En ese sentido, refirió que el fujimorismo debe ser conciente de la polarización generada por la decisión de PPK. “El propio ingeniero Fujimori [debe] actuar con consecuencia de una persona que habiendo cometido delitos ha sido perdonado. No es para salir a la calle a levantar la bandera de que he ganado una batalla política”, sentenció.