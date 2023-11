La excandidata presidencial, Lourdes Flores Nano, indicó que se aleja de los chats grupales, del Partido Popular Cristiano (PPC) tras la decisión del Poder Judicial que indica no puede tener comunicación “con nadie que haya sido testigo” durante el proceso en su contra por presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en la campaña presidencial del 2006 y la campaña municipal del 2010.

“De la misma manera como no he viajado afuera del Perú, voy a retirarme de los chats porque en estos chats en Lima y en provincia hay varias personas con las que no puedo comunicarme, no podría hasta que esto se aclare”, dijo a través de un video.

“Eso está limitado a no poder hablar los temas de la investigación. Y vamos a pedir la aclaración, ya que no puede haber un obstáculo”, precisó.

Sin embargo, Flores Nano puntualizó que seguirá comunicándose con quien no tenga esta restricción. “Luly Cantela es la coordinadora general y con ella se irán comunicando las personas y también yo lo haré y también con las que no tengo ningún impedimento lo haré, pero no lo haremos grupalmente por el riesgo que he señalado”, puntualizó.

La excongresista sostuvo que los planes del PCC están “avanzados” y que el tema la supervisión de locales “está en marcha”.

Cabe señalar que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público e impuso la medida de comparecencia con restricciones a Lourdes Flores Nano, investigada por el presunto delito de lavado de activos en las campaña presidencial del 2006 y la campaña municipal del 2010.

También le dictó una serie de reglas de conducta a Flores Nano, como la prohibición de salir del país, salvo autorización judicial, el pago de una caución de S/. 10 000 en el plazo de 30 días naturales, la prohibición de comunicación con los órganos de prueba (testigos, peritos e investigados del presente caso), entre otras medidas.