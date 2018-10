La fiscal Lourdes Téllez, coordinadora nacional especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, negó este martes que exista hostigamiento contra el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Téllez dispuso el último lunes un plazo de 24 horas para que Pérez emita un informe sobre la designación de su esposa, Vanessa Medina Muñoz, como titular de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, nombramiento efectuado en diciembre del 2017.

"De ningún modo se le está presionando, hostilizando [al fiscal Pérez]. Estoy tratando de ser lo más correcta en lo que es desempeño de función", señaló hoy en entrevista con Canal N.

La fiscal superior aseguró que el motivo de su pedido es porque la esposa de Pérez ocupa un cargo de confianza y el fiscal está a cargo de un caso que involucra a altos funcionarios de este Gobierno. Añadió que la solicitud es por "transparencia y prevención".

"Se trata de un cargo de confianza es diferente a hacer carrera.

Lo adecuado es solicitar apartar del caso si se encuentra conflicto de intereses. Buscamos sacar a flote investigaciones. Que no que se queden en camino. Esa es mi función como coordinadora", manifestó.

Asimismo, Téllez remarcó que no está dando un plazo de 24 horas para que Pérez le responda, sino que –dijo– la primera notificación fue enviada el 15 de octubre.

"He esperado pacientemente sin ningún apremio. He dado una nueva oportunidad. Ahora estoy evaluando qué está ocurriendo y qué es lo más conveniente par ala investigación. Estoy cumpliendo mi función. He querido salvaguardar carpeta y escuchar a la otra parte. No tengo ninguna otra intención", agregó.

El último pedido de Téllez fue notificado dos días antes de que se realice la audiencia de prisión preventiva contra la ex candidata Keiko Fujimori, requerido, precisamente, por el fiscal José Domingo Pérez.

Al respecto, la coordinadora fiscal anticorrupción reiteró que ella "no es política" y que tampoco es cercana al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien la nombró en su cargo. "Por primera vez me he sentado a conversar con él el 24 de setiembre", concluyó.