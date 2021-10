Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Lucas Ghersi continúa impulsando la recolección de firmas del ‘No a la asamblea constituyente’. Su objetivo es conseguir 3 millones –actualmente estima que ya tiene 1 millón 300 mil- para presentarlas al Congreso y que se someta el voto una reforma al artículo 206 de la Constitución que añada la prohibición de una convocatoria a la asamblea constituyente.

En el camino, ha retado a un debate al congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo sobre su propuesta para cambiar la Constitución, pero no guarda muchas esperanzas de que este acepte porque, afirma, “sabe que perdería” y busca “evitar quedar en ridículo”.

¿Cómo avanza su proceso de recolección de firmas?

El trabajo sigue avanzando. Seguimos recolectando firmas con mucha intensidad en diversos lugares del Perú. Estamos también continuando con nuestro programa de viajes. Pronto viajaré una vez más a la ciudad de Trujillo para impulsar la recolección de firmas allí, va a haber un segundo viaje a la ciudad de Arequipa, a la ciudad de Iquitos, posteriormente a la ciudad de Puno.

¿Para qué fechas serían estos viajes?

Son fechas aproximadas. La primera semana de noviembre iría a Trujillo, a fines de noviembre a Arequipa, también a Iquitos. Estamos organizándonos, pero esos son los próximos lugares que me tocará visitar. Luego está avanzando muy bien la recolección de firmas en Lima, vamos a tener este fin de semana también nuestros ‘megafirmatones’, que ya se vienen realizando varios fines de semana seguidos, en diversos puntos del Centro Histórico. También vamos a estar en Lima Plaza Norte, el Mall del Sur, en La Molina, en la plaza de Jesús María, en el mall de Salaverry, en Comas, la plaza de Villa María del Triunfo.

Los peruanos están colaborando de manera masiva con nuestro proyecto. Tengo la seguridad de que vamos a resguardar el estado de derecho y defender el ordenamiento constitucional, porque si se instala la asamblea constituyente que tiene el poder absoluto, se abre la puerta al establecimiento de una dictadura en el Perú. Eso no lo vamos a permitir.

Cuando las personas se acercan a firmar, ¿Qué comentan o cuál es el motivo que dan al momento de dejar su firma?

Dicen que para evitar que haya dictadura, para evitar que el Perú se pueda deteriorar. Siempre hay personas que no están enteradas y preguntan qué es la asamblea constituyente. También hay personas que a veces nos critican, que nos dicen que sí quieren una nueva Constitución, pero definitivamente son la minoría.

¿Tienen una cifra de cuántas firmas reunieron hasta la fecha?

La cifra que estamos manejando ahora es que tenemos aproximadamente un millón 300 mil firmas. Ya más adelante vamos a anunciar cifras más exactas y vamos a lanzar un sistema en el cual las personas van a poder verificar si su firma ha sido registrada o no por nosotros. Queremos darle a la gente seguridad de cuáles firmas hemos podido registrar. Vamos a anunciar un aplicativo donde se podrá poner el DNI y se le dirá si está registrado. Probablemente sea para fines de este año.

¿Cómo han podido establecer sus puntos de recolección? Hemos visto que tienen puntos en Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Trujillo; y también en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Italia.

Son prácticamente todos voluntarios. La gente se suma. Hemos iniciado este proyecto sin contar con una estructura jerárquica, no hay un partido político detrás de esto. Sencillamente, yo lancé el proyecto como ciudadano y los peruanos respondieron de manera espontánea. Todo se hace a través de la organización de voluntarios. La gente que está en los puntos tuvo la iniciativa de buscarnos y decirnos que querían colaborar en tal zona.

¿En cuántas regiones han logrado recolectar firmas y en cuáles todavía no han podido establecer una red de apoyos?

Hay regiones donde hay un trabajo de mayor intensidad y otras donde no hay tanta. Por ejemplo, en Cusco, Cajamarca, Junín, Lima, Ica y Arequipa ha habido un trabajo muy intenso. De repente hay otras donde recién se está trabajando, se trabaja con menos intensidad. Quizás en Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios. Creo que estamos prácticamente en todas las regiones. No en todas se hacen ‘firmatones’ o hay una estructura tan organizada, pero es un proyecto de alcance nacional. El objetivo es tener un trabajo organizado en todos lados, trabamos para que eso ocurra.

Entre los lugares donde han podido recoger firmas hay regiones del norte, pero también hay otras donde recientemente han tenido gobernadores de izquierda.

Claro, hemos tenido un trabajo muy intenso en regiones donde ha ganado Perú Libre, como Cajamarca y Cusco. Tengo la seguridad de que en Puno y Ayacucho se va a hacer un trabajo muy intenso también. Muchísima gente nos dice ‘Yo me arrepentí de votar por Pedro Castillo’, ‘Yo me he dado cuenta de que Pedro Castillo tiene un proyecto autoritario’. Aquí se trata de hacer una convocatoria amplia en defensa de la democracia y todas las personas demócratas están invitadas a participar.

Su objetivo es llegar a los 3 millones de firmas. ¿Cuál sería el siguiente paso luego de eso?

Una vez que se consigan las firmas, se ingresan al Congreso. Pero antes, hay un procedimiento en la ONPE que tiene el objetivo de verificar si son o no válidas. Una vez que superemos eso, que de todas maneras lo vamos a superar porque el número mínimo de la ONPE es de 80 mil y ya estamos por encima de eso, se llevará al Congreso.

El Congreso puede aprobar la propuesta con o sin referéndum, dependiendo de cuántos votos se obtengan. Si se obtiene tres cuartas partes del número legal de congresistas, ya no hay que ir a referéndum, se aprueba en dos legislaturas ordinarios. Si se obtiene entre el 50% y los 2/3 de votos en el Congreso, sí hay que ir a un referéndum.

¿Ha podido tener contacto con bancadas del Congreso o legisladores que le haya mostrado su apoyo? ¿Qué postura tienen sobre esta iniciativa?

Hay un apoyo muy grande de las bancadas. Percibo que la gran mayoría de bancadas respalda esta iniciativa. He podido hablar con varios parlamentarios sobre esto.

¿Cree que con la composición actual del Congreso se podría llegar a los votos para que no se requiera un referéndum?

Creo que no es el momento de especular sobre eso aún. Estamos todavía en la etapa de recolección de firmas. Ese tema se verá en su oportunidad.

¿Es un tema que tiene ver con la coyuntura?

Precisamente por eso lo digo. Depende mucho de la coyuntura, dependiendo de eso, estamos listos para ingresar las firmas más rápido o para tardar más tiempo recolectando firmas.

¿Esta iniciativa surge más por un anuncio del presidente Pedro Castillo, que algún momento dijo que iba a presentar una propuesta al Congreso para la Asamblea Constituyente, o es más por la recolección de firmas que impulsan congresistas de Perú Libre como Guillermo Bermejo?

No, es al revés. La recolección de firmas de Perú Libre es una respuesta a nosotros. Es muy importante tomar en cuenta como han sido los tiempos en este tema. Perú Libre, durante su campaña, puso como tema prioritario al Asamblea Constituyente, todo el tiempo hablaban de eso. Ellos planteaban una Asamblea Constituyente a la que se le daba un poder absoluto. Pedro Castillo dijo que quería que el 60% de los constituyentes sean electos por voto popular y otros 40% designado por organización sin representatividad democrática, como sindicatos.

En el marco de la campaña, antes de que Pedro Castillo sea proclamando ganador, es que nosotros lanzamos la propuesta y empezamos a recolectar firmas. Perú Libre empieza con su recolección después de nosotros. Es más, empiezan inclusive copiando varias de las cosas que nosotros hacemos.

Además, nuestra recolección es muy diferente, porque busca ir al Congreso; la de Perú Libre busca imponer un referéndum sobre el cambio de la Constitución, ‘bypasseando’ al Congreso. Eso es inconstitucional.

(Fotos: Renzo Salazar/GEC) Guillermo Bermejo es uno de los congresistas de Perú Libre que impulsa la Asamblea Constituyente.

Usted mandó un reto al congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), quien es uno de los impulsores de la convocatoria a una Constituyente, para un debate sobre su propuesta. ¿Qué respuesta ha recibido de él o de otros representantes de Perú Libre?

Lo que ocurrió es que, en determinado momento, representantes de la prensa buscaron organizar un debate entre quien habla y Guillermo Bermejo, y él declinó participar en ese tipo de debates. A mi pareció que hubiese sido una buena oportunidad para los peruanos que haya un debate de ese tipo, porque de la confrontación de ideas surge la verdad. En el Cusco, se nos ocurrió hacer un video donde retábamos al congresista a debatir, por eso es que saqué ese video invitándolo a debatir, allí en la explanada del Qoricancha.

Guillermo Bermejo no me contestó, no ha emitido ningún tipo de declaración, hasta donde tengo conocimiento.

Desde el Qoricancha, emplazo al congresista Guillermo Bermejo @GuilleBermejo01 a un debate de ideas (no de insultos) sobre su propuesta de asamblea constituyente.

¡Ponga fecha y hora!#noalaasambleaconstituyente #noaladictadura pic.twitter.com/GMOs0bItqJ — No A La Asamblea Constituyente (@nalacperu2021) October 20, 2021

La invitación a debatir ha sido con Guillermo Bermejo. Yo no me cierro a debatir con otros representantes de Perú Libre en un momento posterior, pero la invitación se cursó a él porque ha sido quien de manera más pública ha promovido la recolección de firmas a favor de la Constituyente.

¿Hay algún otro congresista o militante de Perú Libre con el que le gustaría debatir, intercambiar ideas?

Sí, claro, si es que se concreta el debate con Guillermo Bermejo, [estoy] absolutamente abierto a debatir con Zaira Arias. Si va Bermejo con ella, yo buscaré a alguien más y podemos debatir dos contra dos, esa una posibilidad. Si, se diese el caso, de repente con el congresista Jaime Quito, quien es formalmente el promotor de los planillones de Perú Libre.

¿Le sorprende que el congresista Bermejo no le haya respondido hasta ahora?

No, no me sorprende porque advierto que en Perú Libre la directiva que tienen es esquivar los debates. No están interesados en que la gente escuche sus posiciones contrapuestas con las de otros. No les gusta dar entrevistas, el mismo Pedro Castillo no frecuentaba dar entrevistas en televisión tampoco.

Creo que tienen la estrategia de no conversar con la prensa, de no dialogar para que no se revele la pobreza de los argumentos de la asamblea constituyente, para que no se revele la intención antidemocrática que está detrás.

Entonces usted no tiene muchas esperanzas en que el congresista acepte...

Tengo la impresión de que el congresista Bermejo no está interesado en debatir democráticamente conmigo. Ojalá pueda aceptar, pero no tengo esa esperanza. Creo que él está interesado en evadir el debate porque sabe que saldría muy mal parado.

Dicho en términos claros: él sabe que va a perder el debate y por eso busca evitarlo, para no quedar en ridículo. Él busca no quedar en ridículo.

¿Hay algún país en el extranjero al que le gustaría llegar para la recolección de firmas y todavía no han encontrado voluntarios?

En la mayoría de países donde hay comunidades peruanas sustanciales hay voluntarios. Se ha hecho un trabajo importante por la comunidad peruana en Japón, Italia, España, Chile. En todos los lugares donde hay un número importante de peruanos, Estados Unidos también, se han recolectado muchas firmas.

¿Tienen voluntarios en países donde hay gobiernos de izquierda como Bolivia y Venezuela?

Entiendo que en esos países también ha habido recolección de firmas, pero en una escala menor. En el caso de Bolivia creo que sí sería bueno fomentar más la recolección.

¿Con qué número de firmas esperan cerrar el mes de octubre? ¿Un millón y medio?

El objetivo es llegar a ese número en este mes, definitivamente.

¿Y el 2021 quisieran cerrarlo ya con los tres millones?

Bueno, vamos a ver. Eso será un pronóstico reservado, pero vamos a seguir avanzando lo más rápido posible.

TE PUEDE INTERSAR