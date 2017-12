La legisladora aprista Luciana León aseguró hoy que su voto en abstención fue de consciencia siguiendo las enseñanzas de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, en aras de la institucionalidad.



“Mi voto de consciencia es justamente como Víctor Raúl Haya de la Torre siempre nos enseñó, votar por el fortalecimiento de la democracia, por el fortalecimiento de las instituciones eso es lo que me ha hecho votar justamente”, señaló León a Canal “N”.



Posteriormente, la congresista aseveró que a ella “nadie la compra” y que su voto fue en aras del fortalecimiento democrático del país.



“A mí nadie me compra, ni me va a convencer a uno u otro lado. Lo que decidí es por el fortalecimiento de la democracia. No podemos ser un país chicha que hoy pone y saca a un presidente”, aseveró Luciana León a “RPP”.



La parlamentaria dio estas declaraciones en referencia a lo asegurado por diversos parlamentarios como el vocero fujimorista, Daniel Salaverry, quien sugirió en la semana que se "estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia"

Como se recuerda, el Congreso de la República votó anoche la moción de la vacancia por incapacidad moral contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La misma contó con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, por lo que fue desestimado. Para ser aprobada, la iniciativa requería de 87 votos.



En la bancada aprista Jorge del Castillo y Luciana León decidieron votar en abstención, pese a que el día sábado las bases apristas se expresaron en su plenario nacional y acordaron que quien vaya en contra del acuerdo de votar a favor de la vacancia del jefe del Estado sería sometido a un proceso disciplinario.

