Lucio Ávila retira firma de proyecto que limita ejercicio periodístico

El congresista no agrupado Lucio Ávila envió este sábado una carta al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en la que pide retirar su firma del proyecto de ley que plantea la colegiación como periodista como requisito obligatorio para ejercer esta profesión que fue presentado por el parlamentario Clayton Galván.

Este es el tercer legislador en retirar su respaldo a la iniciativa que fue suscrita por siete parlamentarios no agrupados, incluido Galván. Los primeros en sacar su firma fueron Estelita Bustos y Roberto Vieira.

Ambos manifestaron su desacuerdo con el texto del documento que, en esencia, plantea la obligatoriedad de estar colegiado para ejercer la carrera, y que ese derecho es exclusivo para los profesionales en Ciencias de la Comunicación.

En comunicación con El Comercio desde Puno, Ávila señaló que fue sorprendido por su colega Galván y firmó sin analizar bien el texto. "Cuando he revisado el contenido del proyecto, me he percatado que no es lo correcto. No estoy de acuerdo con eso, por eso he enviado una carta hoy pidiendo que saquen mi firma”, sostuvo.

El congresista del grupo de Kenji Fujimori reveló que otros de los legisladores que firmaron el proyecto también estarían evaluando retractarse. Los otros parlamentarios que suscribieron el mencionado documento son los no agrupados Sonia Echevarría, Luis Yika y Lizbeth Robles.