El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó que este viernes se reunirá en Lima con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Mañana estaré en Perú en visita oficial donde me reuniré con el presidente Kuczynski y otras autoridades y representantes del gobierno”, comentó en un mensaje difundido la tarde del jueves en Twitter.

La llegada de Almagro a Lima se da a poco más de dos meses de que la capital peruana sea sede de la Cumbre de las Américas bajo el tema central “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

La eventual presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en el evento programado para el 13 y 14 de abril generó diversas opiniones precisamente esta semana en el Perú.

Incluso, el presidente del Congreso, el legislador fujimorista Luis Galarreta, envió el último lunes oficios a la cancillería peruana y a la OEA advirtiendo de la “inconveniencia” de la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre.

En diciembre pasado, la OEA envió una delegación al Perú a fin de observar la situación política en medio del proceso de vacancia que superó Kuczynski en el Congreso.

Según dijo el último sábado Kuczynski en RPP, Almagro se refirió recientemente al indulto humanitario otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori. “El otro día, el jefe de la OEA, el señor Luis Almagro, le dijo a la canciller del Perú: ‘Yo tengo absolutamente claro que aquí no hubo ninguna negociación, porque Pedro Pablo me ha mencionado esto hace tiempo’", comentó el jefe de Estado.