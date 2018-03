Luis Alva Castro sobre Barata: “No tengo nada que temer”

El ex ministro del Interior del segundo gobierno aprista Luis Alva Castro aseguró estar “tranquilo” luego de que Jorge Barata revelara en Brasil, según fuentes de El Comercio, que le entregó US$200.000 para la campaña presidencial de Alan García en el 2006.

“No tengo nada que temer [...] Yo estoy tranquilo, han visto cuál es mi declaración, lo que yo he dicho, todo lo he explicado bien y yo no tengo nada que temer, absolutamente nada”, declaró a Canal N.

Luis Alva Castro reapareció en Trujillo y señaló que la declaración de Jorge Barata es una “especulación”. Asimismo, dijo que “tendrá que responder”, es decir, corroborar la información dada al respecto.

De otro lado, al ser consultado por si renunciará al Apra, el ex ministro remarcó que el partido ha emitido un comunicado para explicar su posición sobre dicho tema.

“Pueden decir muchas cosas, pero ahí está el comunicado del partido y es oficial”, aseveró.

Cabe resaltar que la Comisión Política del Partido Aprista Peruano anunció que se iniciará un proceso de investigación interna a Luis Alva Castro por las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú.

Antes, por medio de una carta dirigida al secretario general del Apra, Elías Rodríguez, y al presidente de la Dirección Política, Mauricio Mulder, Luis Alva Castro negó haber gestionado o recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

MÁS EN POLÍTICA...