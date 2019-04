Luis Alva Castro: Las claves de la investigación por el caso Odebrecht

La situación de Luis Alva Castro, ex ministro del segundo gobierno de Alan García, se complica cada vez más. El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó hoy que la constructora aportó US$200.000 a la campaña del fallecido ex presidente Alan García del 2006.

Según fuentes de El Comercio, Barata señaló que el dinero fue entregado al ex titular del Interior, a quien le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2). De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que accedió El Comercio, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al APRA. Aún falta determinar a dónde fueron a parar los US$100.000 restantes.

►Barata confirma que entregó US$200 mil a Alva Castro para campaña aprista

►Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar



A continuación presentamos las claves de este caso que se inició en febrero del 2018 cuando el ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al fiscal Pérez que esa empresa entregó dinero para la campaña presidencial de Alan García a través de Luis Alva Castro.

—​ La primera declaración de Barata —

José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, ​viajó a Brasil para interrogar a Jorge Barata en febrero del año pasado. En esa oportunidad, el ex representante de la constructora en el Perú, reveló que entregó US$200.000 a Alva Castro para la campaña de Alan García, en la segunda vuelta del 2006.

“No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos, solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir", relató Barata al fiscal Pérez. El ex ministro aprista ha negado haber gestionado o recibido dinero de Odebrecht.

Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú, ha declarado ante los fiscales peruanos (Foto: Bloomberg)

— Apra inicia investigación interna a Alva Castro —

El 2 de marzo del 2018, la Comisión Política del Partido Aprista Peruano informó que acordó iniciar un proceso de investigación interna a Alva Castro, a pedido de este. Aún no se conocen los resultados de esa pesquisa partidaria.

Luis Alva Castro aseguró, a través de una carta difundida el 1 de marzo del 2018, que no gestionó ni recibió dinero de Odebrecht.

“Con la conciencia tranquila y de ser solicitado me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, manifestó. Días más tarde, reiteró en Trujillo que la declaración de Barata era una "especulación".

— Abren investigación a Alva Castro —

El fiscal José Domingo Pérez abrió en junio del 2018 una investigación preliminar por lavado de activos contra el político nacido en La Libertad, a raíz de las declaraciones de Barata, quien asegura haberle entregado US$$200.000. La investigación también incluía a Alan García así como a los ex mandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

“Las investigaciones se originan por la declaración de Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos en Brasil, donde se refiere a aportes de campaña que presuntamente Odebrecht hizo a sus respectivas organizaciones políticas”, indicó el Ministerio Público en su red social.