El ex ministro del Interior Luis Alva Castro afirmó hoy que él no gestionó ni recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña del ex presidente Alan García en las elecciones del 2006.

Por medio de una carta- dirigida al secretario general del Apra, Elías Rodríguez, y al presidente de la Dirección Política, Mauricio Mulder- Alva Castro rechazó las expresiones de Barata, quien según fuentes de El Comercio, indicó ante la fiscalía que le entregó US$200.000 al también ex presidente del Parlamento.

“Con la conciencia tranquila y de ser solicitado me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, manifestó.

Alva Castro también recordó que en el 2006, él no ocupó ningún cargo en la dirigencia del Apra y tampoco estaba a cargo de las finanzas del partido de la estrella.

Para finalizar, el ex ministro aseguró que “para evitar el objetivo de los adversarios del aprismo”, no dará declaraciones ni entrevistas “en la seguridad de que serán las investigaciones fiscales y judiciales las que concluyan que lo declarado [por Barata] no es cierto”.