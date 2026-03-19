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Resumen

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El general del Ejército en retiro, Luis Enrique Arroyo Sánchez, asumió como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar, convirtiéndose en el 12º jefe de gabinete del último quinquenio.

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