Como la mayoría de sus antecesores, su hoja de vida no está exenta de denuncias y hasta de una condena efectiva en el Fuero Militar Policial, que posteriormente fue anulada.

Antes de la recomposición del tablero ministerial, Arroyo Sánchez fue ministro de Defensa de Balcázar Zelada, quien decidió reasignar al militar al retiro como jefe de la PCM con miras al voto de confianza ante el Congreso de la República.

Integrante de la promoción 1981, denominada “Héroes de Tacna y Arica”, el nuevo premier se desempeñó como comandante general de la Quinta División del Ejército en el 2013 y la Tercera División del Ejército en Arequipa en el 2023.

En el 2025, tras pasar al retiro, fue nombrado jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) por el gobierno del vacado José Jerí.

LUIS ARROYO SÁNCHEZ

Es licenciado en Ciencias Militares y Maestro en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

De acuerdo al Registro de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvo inscrito desde noviembre del 2023 en la organización política Partido Unidad y Paz, fundada por el congresista y candidato presidencial Roberto Chiabra, hasta noviembre del 2024, cuando renunció a dicha militancia.

LUIS ARROYO SÁNCHEZ

Una condena y sus denuncias

Fue precisamente durante su paso por el Ejército que se dieron diversas denuncias en su contra. De acuerdo a su Declaración Jurada presentada conforme a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sobre la idoneidad de los ministros y viceministros, fue denunciado por presunto abuso de autoridad y falsedad en el Ministerio Público; y se le impuso una condena por exceso en el ejercicio del cargo en el Fuero Militar Policial.

De acuerdo a un documento obtenido por El Comercio , en el 2016 la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto le inició una investigación por los presuntos delitos de peculado doloso y falsificación de documentos, por su actuación como comandante de la V División del EP, en el 2013.

Luis Arroyo Sánchez jura al cargo de presidente del Consejo de Ministros | Foto: Presidencia

De acuerdo al acervo documentario, Arroyo Sánchez fue investigado por presuntamente haber dispuesto entregar cuatro motores fuera de borda que eran usados por el Ejército a un civil con fines de reparación, pero que habrían terminando siendo usados por este último.

Sin embargo, en el 2017, la fiscalía dispuso el archivo del delito de peculado doloso por no hallar elementos que sustenten su vinculación con la tipificación del delito.

Sobre el presunto delito de falsificación de documentos, también se dispuso su archivo, pues de acuerdo a lo relatado por la fiscalía -en ese momento- no se puedo realizar las pericias grafotécnicas de las actas de entregas de los motores fuera de borda, que incluían a diversos investigados, puesto que al solicitar copias de las mismas al Ejército, estas no se encontraban en los archivos de la V División del Ejército.

Pese a que la fiscalía señaló que dicha respuesta “no se ajusta a la verdad”, ante la imposibilidad de poder realizar la diligencia, indispensable para probar el delito, este debía archivarse.

LUIS ARROYO SÁNCHEZ

Por ello, a través de la Disposición Fiscal Nro 12-2017-Archivo Parcial, la fiscalía concluyó “declarar que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria” contra Luis Enrique Arroyo Sánchez y su coinvestigado, y ordenó el archivo por los presuntos delitos de peculado doloso y falsificación de documentos en contra de ambos.

Los subalternos sí fueron imputados por el presunto delito de peculado.

LUIS ARROYO SÁNCHEZ

Sin embargo, este hecho también fue investigado por el Fuero Militar Policial, que en el 2016 Formalizó Investigación Preparatoria contra el general EP (r) Luis Arroyo Sánchez, por el delito de Exceso en el Ejercicio del Mando, previsto en el artículo 130° del Código Penal Militar Policial, en agravio del Estado- Ejército Peruano.

Según la imputación, en el 2013, cuando Arroyo se desempeñaba como General de División de la Región Iquitos, ordenó a su subalterno entregar a un civil cuatro motores, con serie N" S-1006214-D. S-1006247-D, S-1006275-D y S-1006425-D, que fueron cedidos en uso por la CONABi, para un supuesto mantenimiento, sin informe técnico respectivo.

Tras un proceso, en agosto del 2019, la Sala Suprema de Guerra condenó a Arroyo Sánchez a tres años de pena privativa de la libertad efectiva, al pago de una reparación civil ascendente a S/10 mil y 180 días multa.

LUIS ARROYO SÁNCHEZ

La decisión fue confirmada en apelación en febrero del 2022 por la Sala Suprema Revisora del FPM.

Sin embargo, en enero del 2023, Arroyo Sánchez interpuso un recurso de revisión de sentencia ante la Sala Suprema Revisora. En sus alegatos, el general en retiro no desconoció los hechos, puesto que señaló que fueron cuatro motores que Conabi le cedió al Ejército y que no eran usados para operaciones; por lo que se los entregó a un civil que era proveedor del EP a fin de que se los lleve para un diagnóstico y reparación.

No obstante, precisó Arroyo en su apelación, en ese momento no estaba normado el procedimiento para la reparación de bienes provenientes de Conabi que dispusieran un informe técnico previo.

Esto fue amparado por la Sala Revisora que anuló la condena que se le impuso al acreditarse que, en ese momento, no existía disposición alguna en el Ejército que regule el mantenimiento o reparación de los bienes cedidos en uso por Conabi, que no son bienes de propiedad del Ejército.