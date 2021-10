Conforme a los criterios de Saber más

Para este viernes a las 9 a.m. estaba programada una nueva sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso con el fin de que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, responda preguntas que quedaron pendientes tras su cuestionada presentación de último lunes 18 y también absuelva consultas adicionales. La cita, sin embargo, se frustró luego de que el citado funcionario anunciara que no iba a asistir.

Aquel lunes, hubo una doble desazón entre los miembros de la comisión. Primero, porque Barranzuela pidió participar no de forma presencial, sino virtual. En segundo término, el ministro no respondió preguntas claves planteadas por la comisión respecto a los principales cuestionamientos en su contra: idoneidad en el cargo, foja de servicios cuando fue policía, posición frente a la erradicación de la coca ilegal y su rol de abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre en una investigación fiscal por lavado de activos que aún sigue en curso. Incluso solicitó que la sesión pase a ser reservada para responder esos y otros temas, lo que fue rechazado.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Williams (Avanza País), informó que Barranzuela no respondió el 60% de las preguntas planteadas en el oficio de invitación . En el nuevo documento de citación, al que accedió El Comercio, dicho grupo legislativo dio cuenta de 17 temas que debió haber absuelto el titular del Mininter, entre preguntas pendientes y otras adicionales.

Y es que el lunes 18, durante aproximadamente hora y media, Barranzuela y sus acompañantes —sus viceministros y el comandante general de la Policía Nacional— no absolvieron las dudas en el orden planteado en el oficio de la invitación, sino que fueron selectivos.

Así, se limitaron a responder sobre la situación del nuevo hospital de la PNP, inseguridad ciudadana, vacunación del personal policial, patrullaje integrado, funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) o el decomiso de insumos químicos fiscalizados.

“Aspectos que tienen que ver con la política de su sector, con planes y programas, ni si quiera los ha contestado él, sino sus funcionarios. Al parecer, sabe muy poco del sector. Ha dejado muchas dudas”, dijo entonces a este Diario la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular), miembro de la comisión.

Este viernes, en diálogo con El Comercio, Williams explicó que “las preguntas que le faltaban responder [a Barranzuela] eran las que se referían a su persona. Luego, se han adicionado preguntas que tienen que ver con Devida, Migraciones, que se dieron después, y por ahí algunas otras referidas a Los Dinámicos del Centro”.

Estas son las consultas que Luis Barranzuela debía absolver en la sesión de este viernes:

Estas son las preguntas que se le hizo para la sesión del lunes 18, pero que no respondió en su mayoría:

Las excusas de Barranzuela

En el oficio que remitió la noche del jueves a la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, Barranzuela se excusó de asistir a la sesión presencial a la que había citado y pidió una reprogramación.

Argumentó impedimentos referidos a la próxima presentación del Gabinete este lunes ante el pleno del Congreso en búsqueda del voto de confianza; que para este viernes está programada la culminación del proceso de transferencia de su antecesor; y que se han agregado más preguntas, por lo que requiere tiempo adicional para consolidar información y absolver las consultas.

Consultado por si son justificaciones válidas, Williams consideró: “Para mí, no. Y para algunos con los que he conversado de la comisión, tampoco. Dice que no ha terminado su relevo con el ministro anterior, pero el ministro se releva con políticas, no con nada material, para eso están los encargados de las oficinas. Está preparando lo que le corresponde a la premier en su ámbito, pero tiene tiempo, ahí están los asesores, el comandante general de la PNP, las direcciones generales, ellos preparan todo. Por último, las nuevas preguntas son de abierta información, no son cuestiones reservadas, eso se responde inmediatamente”.

Para el secretario de la comisión, Jorge Montoya (Renovación Popular), la ausencia de Barranzuela es “una falta de respeto”.

Sobre los argumentos de Barranzuela, manifestó: “Si fuera así, que se está preparando para la exposición de lunes, la falta sería doble. Porque eso no le exime de dar cumplimiento a las preguntas que se le hicieron”, apuntó.

Este es el oficio que el ministro del Interior ante la Comisión del Congreso

¿Se le volverá a citar?

Williams consideró posible el escenario de que el Gabinete reciba el voto de confianza y, por tanto, se vuelva a citar a Barranzuela. Sin embargo, dijo preferir conversar primero con miembros de la comisión. “Prefiero esperar y ver cómo evolucionan las cosas. La primera ministra va a recibir todo el embate de la disconformidad [con el ministro del Interior]. Creo que lo que van a decirle es cómo permite usted tener en su Gabinete a esa persona”, estimó.

En esa línea, refirió que, en el pleno de lunes, Barranzuela no solo será cuestionado por la Comisión de Defensa Nacional, sino por todo el Congreso. “Por intermedio de la ministra, va a tener que informar no solo lo que le va a preguntar la Comisión de Defensa, sino todo el Parlamento. Creo que ese va a ser un aprieto para la primera ministra. Si es que antes no lo han retirado del ministerio, va a ser un problema para la primera ministra para que le den el voto de confianza”, aseveró.

En opinión de Montoya, todo dependerá de lo que suceda el lunes en el pleno. No descartó que, si se otorga la confianza al Gabinete, el ministro sea citado nuevamente.

