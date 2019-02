Luis Bedoya confía en que Lourdes Flores podrá defenderse por aportes

El líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, indicó que tiene “confianza” en que la ex candidata de dicho partido Lourdes Flores podrá defenderse, luego de que Odebrecht señalara que aportó a su campaña en el 2010 a través del abogado Horacio Cánepa.

“[Estoy] a la expectativa y con la confianza de que [Lourdes Flores] ha hecho algo defendible desde el punto de vista exagerado de ponerlo en el campo de la criminalidad”, sostuvo en entrevista con ATV Noticias.

Como se recuerda, el Ministerio Público estaría evaluando abrir una investigación preliminar, después de que el pasado viernes Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales y ex gerente general de Odebrecht, declarara al fiscal Germán Juárez que la empresa dio aportes a las campañas electorales de Lourdes Flores Nano en el 2006 (entre US$10 mil y US$15 mil) y en el 2010 (US$200 mil).

El ex directivo señaló que los montos se entregaron a través de Horacio Cánepa, y que el aporte del 2010 se hizo por un pedido de la misma Lourdes Flores al ex directivo Jorge Barata.

“Vamos a ver qué dice el derecho, si hay delito o falta administrativa”, sostuvo Luis Bedoya Reyes.

Lourdes Flores Nano aseguró el último lunes que no teme ir a prisión por no haber reconocido públicamente que sabía de estos aportes de Odebrecht.

"No (temo ir a la cárcel) porque considero que esto no es un delito. Vamos a explicar las dudas que pueda haber, con todo respeto a la autoridad, y vamos a librar una defensa fruto de esas explicaciones, pero me parece que es indispensable que se haga una investigación con todo rigor", señaló en Radio Santa Rosa.

Finalmente, Bedoya Reyes afirmó que Lourdes Flores es su sucesora en la agrupación política y se mostró optimista en que saldrá de esta situación victoriosamente.

“En política nunca se muere, resucitan”, consideró.

Sobre Martín Vizcarra

En otro momento, el líder histórico del PPC opinó sobre el presidente Martín Vizcarra e indicó que “tiene instinto”; sin embargo, destacó también que eso no es suficiente para realizar una buena gestión.

“Creo que tiene instinto. Ahora, más de una vez el instinto engaña o confunde, no puede uno estar solamente agarrado del instinto”, acotó cuando se le preguntó su opinión sobre el jefe de Estado.