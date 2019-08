Luis Castañeda: Las claves de su investigación por los aportes de OAS

Luego de que el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, revelara un ofrecimiento y entrega de dinero para la campaña de Luis Castañeda Lossio, y tras conocerse la existencia de un nuevo colaborador eficaz en el caso, el exalcalde de Lima decidió reconocer que la constructora brasileña le propuso aportar a su campaña electoral del 2014.

El fiscal del equipo Lava Jato, Carlos Puma Quispe, a cargo de las pesquisas, ha venido recogiendo el testimonio de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces que entregan información. La investigación se encuentra en etapa preliminar.

A continuación, las claves que permitirán entender mejor el caso de Luis Castañeda Lossio y OAS.

-¿Qué investiga la Fiscalía?-

El equipo Lava Jato investiga el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el bypass de 28 de julio y el aumento de la tarifa de los peajes en el 2016. Para la Fiscalía, habrían existido irregularidades respecto a estas obras vinculadas a OAS.

También son investigados los presuntos aportes de la constructora brasileña a la campaña que hizo volver a Luis Castañeda al sillón municipal en el 2014.

Entre los implicados figuran Luis Castañeda, Giselle Zegarra, Martín Bustamante, Jaime Villafuerte y Alfieri Luchetti, investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión.

José Luna Gálvez es investigado por presunto lavado de activos. Para la Fiscalía, habría utilizado a la universidad Telesup para ocultar los fondos de OAS. Castañeda también es investigado por presunto lavado de activos.

Todos ellos vienen cumpliendo con una orden de impedimento de salida del país, con el fin de cautelar la investigación. La medida fue apelada por las defensas y se está a la espera de la decisión judicial.

-Castañeda ante la Fiscalía-

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”. Con esta declaración, difundida por Punto Final, el exburgomaestre comenzó el testimonio con el que reconocería la oferta que le hizo OAS para aportar a su campaña.

Más adelante, Luis Castañeda recordó que fue Jose Adelmairo Pinehiro, expresidente de OAS, quien ofreció el aporte a la campaña y relata: “En el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: ya, está bien, gracias. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentes Giselle [Zegarra] y Martín”.

En otro momento, el fiscal le pregunta quién sería el encargado de la recepción del dinero, pero dijo que no conocía si había quedado “claramente definido”. “Fue una conversación bastante ligera, pero creo que fue Martín [Bustamante]”.

-Cuando Castañeda negó la reunión con Pinheiro-

En mayo último, cuando Leo Pinheiro reveló la entrega de US$100 mil para la campaña de Luis Castañeda, el exalcalde negó que se haya concretado una reunión para hablar sobre aportes.

“No, no [ha existido tal] reunión para hablar sobre aportaciones”, dijo en Willax, tras negar que la cita haya sido en su vivienda.

“Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financia. ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas”, declaró, para luego afirmar que recibir un aporte “no es un delito”.

Castañeda agregó: “Que [un presunto aporte] haya correspondido a una especie de pre soborno, en eso sí soy contundente: de mí nadie puede decir que me ha sobornado alguna vez”.

El Ministerio Público todavía no ha podido interrogar a Leo Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS. (Foto: GEC)

-Lo que dijo Leo Pinheiro-

Ante los fiscales peruanos del equipo Lava Jato, el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, confirmó las reuniones y acuerdos para entregar aportes a la campaña de Luis Castañeda.

"En dicha reunión yo pedí conversar con (Luis) Castañeda en un lugar privado. Luego de conversar yo le ofrecí 100 mil dólares conforme a lo relatado por mi persona en la declaración anterior", dijo.

Según pudo conocer El Comercio, Pinheiro dijo que ofreció US$100.000, pero Leonardo Fracassi, ex gerente de OAS en el Perú, terminó ofreciendo US$220 mil a pedido de Martín Bustamante, hombre de confianza de Castañeda.

-El papel de Martín Bustamante-

Martín Bustamente fue el hombre de confianza de Luis Castañeda y sindicado por Leo Pinheiro como la persona que habría recibido el aporte para la campaña electoral del exalcalde. Hoy es colaborador eficaz de la Fiscalía. Es decir, ha reconocido culpabilidad y dará información relevante para las investigaciones.

Según Pinheiro, Castañeda le dijo que coordine con Bustamante la entrega del aporte. Además, un colaborador eficaz ha detallado que las reuniones para acordar sobre los aportes fueron en el departamento de Bustamante en Miraflores.

“La entrega se hizo por [un] courier que no tenía ningún conocimiento de lo que estaba haciendo. Bustamante llamó a Fracassi para confirmar [la recepción]”, dijo el colaborador.

Bustamante fue director de Protransporte del 2005 al 2006; presidente del directorio de la Empresa Municipal de Peaje (Emape) del 2003 al 2006 y presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

Martín Bustamante, secretario de Solidaridad Nacional, trabajó con Castañeda desde su primera gestión. (Foto: Municipalidad de Lima)

-El papel de Giselle Zegarra-

Giselle Zegarra fue funcionaria de la Municipalidad de Lima y también parte del círculo cercano de Luis Castañeda. La primera reunión de coordinación sobre los aportes se pactó con ella, según dijo Leo Pinheiro.

Luego de las coordinaciones para la entrega de los aportes, Zegarra viajó a Brasil para revisar proyectos de infraestructura, agregó.

De acuerdo a la tesis fiscal, el proyecto del bypass de 28 de julio habría tenido como origen las coordinaciones entre la exfuncionaria y el expresidente de OAS para que la constructora no firme el contrato del proyecto Río Verde con la gestión de Susana Villarán.