Luis Castañeda espera pronunciamiento del JNE para saludar a Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aseguró hoy que aún no saluda al burgomaestre electo que lo sucederá en el cargo, Jorge Muñoz, porque espera un pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo declare como tal.

"Todavía no lo he saludado. Envié a Martín Bustamante (regidor) que lo saludó ayer y yo no lo he hecho porque creo que hay que respetar el pronunciamiento del JNE", manifestó Luis Castañeda Lossio ante al prensa.

El alcalde aseguró que se reunirá con Jorge Muñoz una vez que se haga público el resultado final de los comicios electorales celebrados el 7 de octubre.

"Hay que tener deferencia con las instituciones. Dado eso, encantado de enseñarle las obras. Es un respeto al Jurado Nacional de Elecciones", precisó.

En referencia a la polémica generada a partir de la instalación de dos nuevos puentes con arcos amarillos sobre la Vía Expresa de Paseo de la República, Castañeda sostuvo que la obra es estructural y no meramente ornamental.

Como se recuerda, Jorge Muñoz indicó el domingo pasado que se debe analizar el funcionamiento de los arcos que no están en armonía con el diseño original.

"Algunos técnicos me dicen que esos arcos no tienen ningún sentido. Porque si los arcos no tienen sentido, hay que desmontarlos. Hay que hacerlo lo más parecido a lo que se tiene en el zanjón", había dicho el ganador de la contienda electoral para la alcaldía de Lima.

De otro lado, Luis Castañeda Lossio reiteró que las obras inconclusas de su gestión ya se encuentran financiadas por lo que la entrante gestión de Jorge Muñoz no tendrá problemas económicos al asumir el mandato en enero del próximo año.