El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio acudió al velorio del ex presidente Alan García en la sede central del Partido Aprista en Breña. El ex burgomaestre le dio el pésame a la familia del ex mandatario y saludó a la militancia aprista.

Acompañando a Castañeda llegó Francis Allison, ministro de Vivienda durante el segundo gobierno de Alan García. El también ex alcalde de Magdalena saludó a los familiares del ex presidente y fue recibido con aplausos por los militantes.

Este miércoles, el ex presidente Alan García se suicidó de un disparo a la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del equipo especial Lava Jato, para detenerlo de manera preliminar por el Caso Odebrecht.

García Pérez fue el primer representante político del Partido Aprista Peruano en llegar a la presidencia de la República, cargo que ocupó en dos períodos: 1985-1990 y 2006-2011.