Luis Castañeda Lossio confirma que OAS ofreció aporte para su campaña del 2014

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, reconoció no solo haber dialogado con el empresario José Adelmário Pinheiro Filho —conocido como Léo Pinheiro—, sino también que el expresidente de la constructora brasileña OAS le ofreció realizar un aporte para su campaña electoral del 2014 por el sillón capitalino.

Según un informe de “Punto Final”, Castañeda Lossio declaró la semana pasada ante el fiscal Michel Chávez Terán, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato.

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, expresó el exburgomaestre.

Según precisó, el ofrecimiento se hizo durante una reunión en el departamento de su cercano colaborador Martín Bustamante, quien fue funcionario durante las tres gestiones de Castañeda en la Municipalidad de Lima.

Sobre Bustamante, fuentes de El Comercio señalaron la semana pasada que había renunciado al código asignado como colaborador eficaz en la investigación abierta al exalcalde por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía.

“Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: ya, está bien, gracias. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentes Giselle y Martín”, reveló también Castañeda refiriéndose a Pinheiro y, además, mencionando a Giselle Zegarra.

Ella fue gerenta de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima en las dos primeras gestiones de Castañeda. Pinheiro ha declarado ante fiscales peruanos que la exfuncionaria fue el nexo para acercarse al líder de Solidaridad Nacional.

“Yo no sé si quedó claramente definido ello, pues fue una conversación bastante ligera, pero creo que fue Martín”, también expresó Castañeda. Consultado por la motivación de OAS para hacer el aporte el 2014, respondió: “No puedo decirlo, pero ellos sabían que no significaba ningún rédito hacia ellos. Dicho aporte estaba dentro de lo permitido por ley”.

—Detalles del caso—

Cabe señalar que de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), el aporte en efectivo o en especie que recibe un candidato no debe exceder las 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En este caso, S/ 252.000.

Sin embargo, en julio pasado, Léo Pinheiro ratificó el aporte de US$220.000 para la campaña de Luis Castañeda Lossio del 2014. Según precisó, ofreció US$100.000, pero Leonardo Fracassi, ex gerente de OAS en el Perú, al que delegó el tema, terminó ofreciendo el primer monto a pedido de Martín Bustamante.

Léo Pinheiro, señalaron también fuentes de este Diario hace unas semanas, confirmó además dos reuniones en el departamento de Martín Bustamante, , en Miraflores. De acuerdo al testimonio, en esas citas se habló sobre aportes de OAS a la campaña electoral del 2014.

En tanto, un colaborador eficaz habría manifestado que OAS entregó US$480 mil a un intermediario de Castañeda Lossio para que no se concretara Río Verde, un proyecto durante la gestión de Susana Villarán. Esto a cambio de que se construyera el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio, en el Centro de Lima. Pinheiro respondió que no lo podía dar detalles del asunto, pues él ofreció a Castañeda US$100 mil.

Sobre Castañeda, Zegarra, Bustamante y otras tres personas pesa una orden judicial de 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de la investigación por el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el ‘by-pass’ de 28 de Julio y el aumento tarifario de los peajes en el año 2016, durante la tercera gestión del líder de Solidaridad Nacional en Lima Metropolitana.

Precisamente, la fiscalía presume que hubo irregularidades y sospechosos pagos por parte de OAS. La tesis fiscal sostiene que habría existido una concertación entre la constructora y Luis Castañeda para que se entregue el ‘by-pass’ de 28 de Julio en sustitución del parque Río Verde.

—Lo que dijo Castañeda antes—

Antes de declarar a la fiscalía, Castañeda Lossio no se había explayado públicamente sobre la investigación en su contra ni las declaraciones desde Brasil.

Pero en una entrevista con el programa "Rey con Barba y Tudela", de Willax TV, indicó: “Nunca ha habido una reunión en mi casa. Así de simple. No, no [ha existido tal] reunión para hablar sobre aportaciones”.

Asimismo, expresó que el recibir un aporte de campaña de una empresa privada “no es un delito”.



“Que [un presunto aporte] haya correspondido a una especie de pre soborno, en eso sí soy contundente: de mí nadie puede decir que me ha sobornado alguna vez [...] Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financia. ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas”, también refirió.