La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) incautó una camioneta utilizada por el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, valorizada en U$S41 mil y registrada a nombre de Martín Bustamente.

Según informó Canal N, el vehículo habría sido comprado por José Luna Gálvez con dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, y había sido destinado para el uso personal del líder de Solidaridad Nacional.

Al respecto, Bryan Kabsther, abogado de Castañeda Lossio, refirió que según las investigaciones de la fiscalía, la camioneta, de placa AKF-704, fue comprada por el actual líder de Podemos Perú y luego vendida a Bustamante.

“Lo que ha pasado en verdad, y justamente lo ha manifestado el señor Castañeda Lossio, es que el señor Bustamante le prestó la camioneta en cierto momento y nunca más la recogió. No recuerdo la fecha”, aseveró el letrado.

No obstante, Kabsther negó cualquier transferencia o simulación de transferencia de activos, tal como lo afirma el Ministerio Público. “Es un traslado muy irrisorio porque estamos hablando de una camioneta que tiene un precio muy por debajo de todas las sumas de dinero que estamos hablando”, subrayó.

De otro lado, el abogado de Castañeda Lossio refirió que el último viernes se realizó la inspección del domicilio donde el exalcalde de Lima cumplirá arresto domiciliario, con lo cual podría abandonar el penal Miguel Castro Castro este martes 10.

El pasado 5 de marzo, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acogió el pedido de la defensa del exalcalde para otorgarle arresto domiciliario debido a su estado de salud.

La decisión se adoptó a 20 días de que la jueza María de los Ángeles Álvarez dictara 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio, quien podrá retornar a su inmueble, ubicado en Surco, para cumplir arresto domiciliario.

La fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, investiga a Luis Castañeda por presuntamente haber recibido US$ 480.000 de OAS y entre US$ 100.000 y US$ 120.000 de Odebrecht para su campaña electoral del 2014.