La fiscal Milagros Salazar, miembro del equipo especial Lava Jato, afirmó este martes que el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio no ha colaborado con las investigaciones en su contra y no tiene ningún tipo de arraigo.

"[Luis Castañeda] Elude al mandato de las autoridades, no tiene arraigo familiar, de bienes o de actividades. Esto nos hace advertir un riesgo [procesal] por su asociación con organizaciones criminales internacionales como Odebrecht”, afirmó Salazar ante la jueza María Álvarez durante el segundo día de audiencia en la que se evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicita 36 meses de prisión preventiva contra el exburgomaestre, así como para José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú y Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, en el marco del caso Odebrecht.

#LuisCastaleda La falta de arraigo hace presumir a la fiscalía que Castañeda se podría fugar ante la imposición de una condena futura.



La fiscal detalló que Castañeda Lossio solicitó en junio de 2019 la reprogramación de una citación que tenía por objetivo tomar su declaración en el marco de esta investigación. La defensa del exalcalde adjuntó como argumento un certificado médico de la Clínica Centenario Peruano Japonesa (Pueblo Libre) del área de medicina interna.

"Castañeda, unos minutos antes [de que se realice el interrogatorio programado para el 24 de junio], presentó un documento en el que su abogado requirió una reprogramación. A este documento se le anexó el certificado médico suscrito por el doctor Rolando Vásquez de medicina interna. En la parte superior, se lee ‘Clínica Peruano Japonesa’; sin embargo, cuando fuimos a la clínica se nos dijo que esto no era así, que Castañeda Lossio no se había atendido allí. De hecho, el señor Castañeda no tiene historia clínica en ese centro médico”, explicó Salazar.

Agregó que se interrogó a Rolando Vásquez al respecto y este reconoció que la consulta que le realizó a Castañeda Lossio fue en su vivienda y no en el centro médico que figura en el certificado. Asimismo, refirió que sí elaboró la dispensa y que la firma del documento es verídica.

“Estamos ante un certificado médico que fue dado como favor para justificar la ausencia de Castañeda a declarar por los hechos que son materia de la investigación. En esa entidad médica (Clínica Centenario) no tienen su historia clínica. Esto nos permite dudar de la realidad de este diagnóstico”, precisó.

De igual manera, la fiscal consideró que Castañeda Lossio no cuenta con arraigo familiar por ser divorciado y tener hijos mayores de edad. En cuanto a su arraigo laboral, presentó un documento que muestra la licencia solicitada al partido que fundó y lideró: Solidaridad Nacional.

“El domicilio en el que vive Castañeda solo le corresponde en propiedad en un 33,33%, mientras que el otro 66,66% pertenece a uno de sus hijos. Al Ministerio Público le hace advertir que el señor Castañeda se desprende de sus bienes, por lo que no se arraiga a ellos. Es un dato actual y real. No existe arraigo familiar, su domicilio no es de su propiedad”, sostuvo.