La exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra calificó de innecesario el allanamiento realizado a su vivienda por el Equipo Especial del Caso Lava Jato, junto con la Policía Nacional, como parte de las investigaciones que se le siguen a ella, al exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio y otros en el marco del Caso Lava Jato.

"Rechazo la medida de hoy día, que ha sido innecesaria. Han entrado a mi casa muy temprano y yo tengo una hija pequeña. Yo me he presentado en este proceso [ante la fiscalía] en el 2016, antes de que se iniciará el auto de indagación preliminar", expresó.

En Canal N, afirmó que ha aportado documentos y pruebas en el proceso, y pese a ello considera que ha sido "linchada mediáticamente". También remarcó que la diligencia judicial y policial de hoy fue un "show".

"Si yo tuviera algo que esconder, ya lo hubiera escondido. Miren todo el tiempo que pasa y hacen este show de entrar a mi casa, no tengo mi herramienta de trabajo que es mi computadora, mi celular. Es innecesaria porque he aportado documentación, pruebas. A mí prácticamente se me ha linchado mediáticamente", anotó.

Zegarra refirió que mantuvo una “relación contractual profesional” con la empresa brasileña OAS en el 2014, relacionado a unos proyectos en la Costa Verde. También negó haber coordinado con Martín Bustamante, exhombre de confianza de Castañeda Lossio, la entrega de un aporte de campaña de US$500.000.

“Yo no he estado en ninguna reunión en donde se haya hablado dinero y que me lo diga a mí Martín Bustamante. Este señor ha dicho que ha coordinado conmigo la entrega de dinero. A mí me lo va a tener que probar”, aseveró.

Como se recuerda, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizó este martes, junto al Ministerio Público, una intervención en distintos inmuebles en el marco de las investigaciones que se le realizan a Castañeda Lossio.

Cabe recordar que el exalcalde de Lima es investigado por presunto lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado peruano.

El 5 de julio, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Castañeda Lossio, luego de que la fiscalía pidiera esta restricción en el marco de una investigación en su contra por el Caso OAS.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó similar medida para el ex congresista José Luna Gálvez, así como para Martín Bustamante, ex hombre de confianza de Castañeda Lossio.

El exalcalde de Lima un total de US$ 980.000 de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para su campaña municipal del 2014, según la resolución del Poder Judicial que declaró fundada la solicitud de allanamiento de la fiscal Milagros Salazar Paiva, del equipo especial Lava Jato.

Los colaboradores eficaces señalaron que OAS entregó US$ 480.000 y el dinero que aportó Odebrecht fue US$ 500.000.