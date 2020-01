El exministro Daniel Urresti, virtual candidato electo por el partido Podemos Perú, aseguró que el fundador de esta agrupación política, José Luna Gálvez, seguirá afrontando las investigaciones en su contra por el caso Lava Jato “como cualquier ciudadano”.

“Lo dije desde un principio y lo sigo diciendo: que la justicia actúe como corresponde. ¡Desde la bancada de Podemos no se blindará a nadie!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Daniel Urresti, número 1 de la lista de Podemos Perú por Lima Metropolitana, se pronunció luego que El Comercio informara que la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Luna Gálvez, así como contra Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima.

“El Dr. José Luna continuará con su proceso como cualquier ciudadano, tal como lo ha estado haciendo hasta el momento”, añadió el exministro del Interior.

La fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, formalizó este jueves el pedido de prisión preventiva contra José Luna Gálvez, Luis Castañeda Lossio y Giselle Zegarra (exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima).

Los tres investigados, que actualmente tienen impedimento de salida del país, habrían cometido los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Luna Gálvez es imputado también por tráfico de influencias.

El pedido considera que el exalcalde Luis Castañeda Lossio no cuenta con arraigo para asegurar que no vaya a fugar, además de señalar que no ha colaborado con las investigaciones hasta la fecha. También indican que hay un riesgo de que la presunta organización criminal se reagrupe.