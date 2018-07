El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Luis Castañeda Lossio, pidió no hacer “una cosa gigantesca” en relación a la implementación del parque temático “Héroes de la democracia”, que ya tiene un consorcio elegido para su ejecución.

“Lo vamos a remodelar, arreglar. La idea es arreglarlo muy bien, es un parque de la conciliación, no tiene mayor contenido político, no se lo demos”, aseveró en entrevista a Canal N.

Luis Castañeda señaló que el parque mencionado no guarda relación con el respaldo que le brindó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la campaña presidencial del 2016.

“[El apoyo fue] en condiciones totalmente públicas, transparentes y sin ningún condicionamiento. Simplemente creí que era la mejor opción en eso, no más, no hagamos complicaciones, ni pactos bajo la mesa, no, en absoluto. Y no tiene nada que ver en esto [el parque]”, indicó.

El burgomaestre comentó que, en el parque, se hará un reconocimiento “a una serie de instituciones, a los comandos Chavín de Huantar, a jueces que han sido asesinados”, entre otros.

Acotó que en su agenda, “no está pelear” y dijo que lo que busca es “paz y futuro”. Remarcó que solo está preocupado por hacer “una ciudad más humana y feliz”.

En esa línea, negó tener algún tipo de “disputa” con el Ministerio de Cultura debido al próximo inicio de esta obra y afirmó que ya han enviado el expediente técnico del proyecto como “la ley lo manda”.



-No pedirá licencia-

Por otro lado, Luis Castañeda Lossio, señaló que no pedirá licencia durante la campaña electoral de su hijo Luis Castañeda Pardo, quien es candidato a la alcaldía de Lima por el mismo partido, Solidaridad Nacional.

Luis Castañeda señaló que no generaría ningún conflicto de intereses durante su gestión con el proceso electoral de su hijo Luis Castañeda Pardo.

“Yo podría pedir la licencia, pero no lo voy a hacer porque primero no hay nada turbio y sería abusivo si privo a mi hijo de ser candidato. Él tiene todo el derecho de participar”, expresó.

-Candidatura presidencial-

Finalmente, Luis Castañeda también se refirió a la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia de la República en el 2021. El alcalde de Lima manifestó que no tiene ningún impedimento legal para hacerlo.

“La ley no me lo descarta, ni me lo impide, ni me lo prohíbe”, mencionó. Antes de ello, indicó: “No me interesan los cargos, sino la posibilidad de servir. Yo tengo una vocación de servir y estaré en donde el pueblo me ponga o yo pueda trabajar”.