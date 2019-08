Luis Castañeda Lossio: penalistas ven estrategia más que sinceramiento

La declaración del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sobre el ofrecimiento de la constructora OAS para financiar su campaña del 2014 respondería más a una estrategia que a un ánimo de sinceramiento.

Así lo señalaron abogados penalistas consultados por El Comercio luego de que “Punto Final” revelara parte del testimonio del líder de Solidaridad Nacional ante el equipo especial Lava Jato. “Sí, hubo el ofrecimiento pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, arguyó el exburgomaestre.

El penalista Rafael Chanjan resaltó que la declaración de Castañeda se da en un contexto en el que la investigación en su contra se ha visto fortalecida debido a evidencias y declaraciones de colaboradores eficaces. Según dijo, es usual que los imputados acepten parte de los cargos también cuando la hipótesis fiscal se va corroborando.

“Responde a una estrategia de defensa. Pero de ningún modo supone una confesión sincera ni una declaración en el marco de una colaboración eficaz, por lo que no existe exculpación por esta declaración”, apuntó.

En esa línea, el penalista Luis Lamas Puccio consideró que “ante las evidencias, no le quedaba otra alternativa”. Sin embargo, consideró que la declaración se ha dado “un poco tarde”.

Manifestó que la situación de Castañeda ya era complicada y que lo expresado girará en torno a las responsabilidades que tendrá que afrontar. “No se trataría de un sinceramiento, sino de evidencias que ya no puede negar. Ya no le quedaba otra opción”, sostuvo.

A su turno, el penalista Vladimir Padilla señaló que, de alguna forma, Castañeda está robusteciendo el grado probatorio de lo dicho por los colaboradores eficaces. “Este elemento como tal, aislado, no suma. El caso en concreto, el fuerte probatorio está dado por las declaración de los colaboradores eficaces. Lo que él está haciendo es corroborar lo que han dicho”, manifestó.

Luis Castañeda Lossio es investigado por presuntamente haber favorecido a OAS con una adenda al proyecto Línea Amarilla y por el retraso de la firma del contrato de Río Verde. (Foto: GEC)

—Atribución fiscal—

Los expertos coincidieron en que la fiscalía tiene la atribución de solicitar una medida más gravosa a la que actualmente tiene: impedimento de salida del país por 18 meses.



De otro lado, los penalistas descartaron que a Luis Castañeda Lossio se le pueda atribuir obstrucción a la justicia por brindar su testimonio en el actual estado de la investigación preliminar y no antes, pese a los avances de la misma. “Pero colaborar y revelar situaciones sin acogerse a la colaboración eficaz en alguna media implica reconocer responsabilidades”, apuntó Lamas Puccio.

Parte de la imputación fiscal comprendida en la resolución que ordenó impedimento de salida del país contra Luis Castañeda Lossio.

—Detalles del caso—

En julio pasado, Jose Adelmario ‘Leo’ Pinheiro Filho, expresidente de OAS, ratificó ante fiscales peruanos el aporte de US$220.000 para la campaña de Luis Castañeda Lossio del 2014. Según precisó, ofreció US$100.000, pero Leonardo Fracassi, ex gerente de la empresa en el Perú, al que delegó el tema, terminó ofreciendo el primer monto a pedido de Martín Bustamante, hombre de confianza del líder de Solidaridad Nacional.



Leo Pinheiro, señalaron también fuentes de este Diario hace unas semanas, confirmó además dos reuniones en el departamento de Martín Bustamante, en Miraflores. De acuerdo al testimonio, en esas citas se habló sobre aportes de OAS a la campaña electoral del 2014.

En tanto, un colaborador eficaz habría manifestado que OAS entregó US$480 mil a un intermediario de Castañeda Lossio para que no se concretara Río Verde, un proyecto durante la gestión de Susana Villarán. Esto a cambio de que se construyera el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio, en el Centro de Lima. Pinheiro respondió que no lo podía dar detalles del asunto, pues él ofreció a Castañeda US$100 mil.

Sobre Castañeda, Bustamante, la ex funcionaria Giselle Zegarra y otras tres personas pesa una orden judicial de 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de la investigación por el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el ‘by-pass’ de 28 de Julio y el aumento tarifario de los peajes en el año 2016, durante la tercera gestión del líder de Solidaridad Nacional en Lima Metropolitana.

Precisamente, la fiscalía presume que hubo irregularidades y sospechosos pagos por parte de OAS. La tesis fiscal sostiene que habría existido una concertación entre la constructora y Luis Castañeda para que se entregue el ‘by-pass’ de 28 de Julio en sustitución del parque Río Verde.