Este martes 11, el Poder Judicial reanudará la audiencia sobre el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el líder de Podemos Perú José Luna Gálvez y la exgerente de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra.

Desde las 9 a.m. la jueza María Álvarez Camacho escuchará los alegatos del abogado de Giselle Zegarra, luego de las intervenciones de los defensores legales de Castañeda Lossio y Luna Gálvez.

En la audiencia del lunes, la fiscal Milagros Salazar desarrolló los elementos de convicción que involucran a Castañeda Lossio y Luna Gálvez en la recepción de dinero ilícito por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Detalló que el presidente del partido Podemos Perú y exsecretario general de Solidaridad Nacional utilizó a personas de su entorno como falsos aportantes y a la Universidad Privada Telesup, de su propiedad, para ocultar el dinero irregular que habría recibido la campaña de Luis Castañeda Lossio.

“En el 2014, [Luna Gálvez] recibió en la Universidad Telesup, de manera directa tres sobres con 480 mil dólares provenientes de la empresa OAS, acto que hizo sin usar el sistema financiero nacional. Además, recibió dinero ilícito en la casa de Martín Bustamante en Miraflores, allí recibió 100.000 y 120.000 dólares también sin usar el sistema financiero”, señaló.

"Este dinero fue ingresado luego como aportes falsos y como pagos a Castañeda Lossio mediante Telesup", agregó la fiscal ante la jueza titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María Álvarez Camacho.

Sin embargo, el abogado de Castañeda Lossio, Bryan Kabsther, afirmó que las imputaciones del Ministerio Público contra el exalcalde de Lima por lavado de activos y organización criminal "no tienen la fuerza" para ser catalogados como tal.

Durante su intervención, el letrado consideró que tampoco existen graves ni fundados elementos de convicción en los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir. Agregó que no se ha corroborado la veracidad de las supuestas conversaciones de WhatsApp entre Giselle Zegarra y altos directivos de OAS.

Por su parte, el abogado de José Luna Gálvez, Mateo Castañeda, señaló que su patrocinado no participó de la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio y que no conoció a ningún funcionario brasileño de las empresas Odebrecht y OAS.

"Él [José Luna Gálvez] no ha participado en la organización municipal, no hay ninguna relación con él, no conoce a los brasileños, no hay reuniones ni llamadas telefónicas con ellos, si las hubiera el Ministerio Público ya hubiera presentado el registro de sus comunicaciones", señaló el letrado.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Luis Castañeda Lossio, Giselle Zegarra y José Luna Gálvez en el proceso por lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.