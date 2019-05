Comisión del Municipio no observó costo de Línea Amarilla en gestión de Castañeda La evaluación del proyecto que ganó OAS fue encargada a un ingeniero eléctrico, el que concluyó que debía costar US$ 351 millones, pero al día siguiente cambió el monto a US$ 462 millones

El ex presidente ejecutivo de OAS, empresa a cargo del proyecto Línea Amarilla, declaró ante fiscales peruanos haber aportado $100 mil a la campaña de Castañeda Lossio el 2014. (Foto: GEC / Video: América TV)