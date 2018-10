Luis Castañeda Pardo causa polémica por sus declaraciones sobre Surco

Los candidatos a la alcaldía de Lima Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) y Roberto Gómez Baca (Vamos Perú) tuvieron un tenso debate, cuando el primero cuestionó la gestión municipal del saliente burgomaestre de Surco.



Durante la polémica sobre la inseguridad ciudadana y el transporte público en la capital, Gómez Baca acotó a su favor la experiencia que adquirió como autoridad edil en Santiago de Surco.

"Yo creo que en esto, debemos centrarnos en el tema de la experiencia. Yo escucho las propuestas de Lucho Castañeda hijo y me parecen interesantes pero son superficiales a lo que en realidad la ciudad está esperando. Y el tema es la seguridad y el transporte público", sostuvo en Radio Programas.

Castañeda Pardo minimizó la gestión de Gómez Baca en aquel distrito y deslizó el calificativo que causó la indignación de su contendor. "El señor cree que porque ha manejado un pequeño charco, cree que tiene experiencia para gobernar", declaró el candidato por Solidaridad Nacional.

Roberto Gómez Baca, en respuesta, le recriminó exigiéndole respeto hacia el distrito y Castañeda Pardo se vio obligado a retractarse. Sin embargo, continuó minimizando la experiencia de su contrincante.

La rectificación del candidato de Solidaridad Nacional llegó incluso a las redes sociales, donde también fue criticado por sus declaraciones.

Solo para aclarar y no alteren sentido de palabras. Gomez Baca administra una cosa pequeña (Alcaldia de Surco)comparada a la MML. De eso hablo, no del distrito o su gente. Pues las distritales son muy reducidas y el presupuesto que maneja es pequeño. Amo Surco — Luis Castañeda Pardo (@luchocastanedap) 1 de octubre de 2018

Diálogo entre Luis Castañeda Pardo y Roberto Gómez Baca:



- Castañeda Pardo: El señor cree que porque ha manejado un pequeño charco tiene experiencia para gobernar.



- Gómez Baca: Te pido respeto a Santiago de Surco. Santiago de Surco no es un charco. Tú vives ahí, tu padre vive ahí.



- CP: No, yo quiero a ese distrito pero...



- GB: Santiago de Surco no es un charco, Lucho.



- CP: Ok, me retracto de eso que he declarado.



- GB: Ok, dejémoslo ahí mejor.



- CP: El señor cree que porque ha gobernado un distrito que es muy pequeño respecto a lo que es Lima, o sea Lima Norte es inmenso...



- GB: Hablas como si hubieras gobernado. Entonces asume los activos y pasivos de la gestión de tu padre



- CP: Pero no te sulfures pues.



- GB: Pero es que me tengo que sulfurar porque llamas a mi vecinos y a mi distrito charco, y eso no es una cosa razonable.

- CP: No me refiero al tema de los vecinos de Surco, me refiero a que es una administración pequeña como gestión, como institución. Yo vengo de experiencia del sector privado de empresas mucho más grandes cuya facturación es 1,500 millones que se acerca al presupuesto, justamente, al de la municipalidad que es de 1,300 a 1,500 millones. Entonces he estado vinculado a operaciones de magnitudes grandes, he formado parte de corporaciones como el grupo Telefónica...



- GB: ¿Y eso te podría convertir en un alcalde sucesor?



- CP: Tengo también experiencia municipal. En tu caso, la administración de un distrito es muy pequeña.