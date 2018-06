Luis Castañeda Pardo: “La condición de hijo no me desmerece”

Luis Castañeda Pardo, candidato a la Alcaldía de Lima, calificó de “golpe bajo” las críticas que han surgido en torno a su postulación al sillón municipal limeño a raíz de su condición de hijo del actual burgomaestre de la capital, Luis Castañeda Lossio.

“Creo que la condición de hijo no me desmerece, por el contrario, me fortalece, porque he tenido una experiencia de vida de ver lo que ha sido de cerca una gestión durante 12 años con él, luego, seis años yo como regidor”, manifestó.

Castañeda Pardo indicó que ha “trabajado a la interna” de su partido, Solidaridad Nacional, para lograr tener su posición actual “sin dejar de incentivar la creación de otros cuadros”.

“En el siguiente periodo electoral, si el marco jurídico se mantiene igual, yo ya no podría optar por la reelección, y en ese caso me encantaría tener otro cuadro, joven, con energía, pero también muy profesional, al que pueda ceder la posta”, señaló al diario “Correo”.

Sostuvo que se encargará de proteger el dinero de la ciudadanía en el marco de la lucha anticorrupción y evitará que se vuelvan a repetir casos como el de Comunicore.

“Por supuesto, no se va a repetir, tengo una firmeza y convicción absoluta en la lucha contra la corrupción […] Lo que digo es que yo voy a proteger a la municipalidad y el dinero de la gente”, expresó.

Como se recuerda, en el Caso Comunicore se absolvió a 14 ex funcionarios de la Municipalidad de Lima que eran investigados por el presunto desembolso irregular de S/35,9 millones a la empresa Comunicore durante la primera gestión de Castañeda Lossio. Este fue excluido del proceso por el Poder Judicial en el 2013.

Luis Castañeda Pardo evitó ahondar en el tema y dijo que “no es quién para condenar o no la honra de muchas personas”.

“Comunicore fue un tema que se investigó en su momento, fruto de la investigación se constató de que mi padre no tenía responsabilidad y también se constató que no hubo perjuicio a los fondos municipales”, acotó.



Luis Castañeda Pardo es administrador, tiene 32 años, fue electo regidor por La Molina en el 2006 y también resultó elegido como regidor en Lima Metropolitana en el 2010, pero fue uno de los revocados en el 2013 durante la gestión de Susana Villarán.

