El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Pardo, afirmó que ha existido “una campaña bastante agresiva” en contra de su partido que “busca petardear” su postulación. Así respondió al ser consultado sobre el descenso de su intención de voto, que pasó de 7.2% a 3.5% en el último mes, según una encuesta de Datum.

“Estamos en una etapa preliminar, recién está comenzando la campaña a nivel de medios, hemos estado muy enfrascados en el mundial y en los audios. Luego ha habido una campaña bastante agresiva hacia el partido que busca petardear mi candidatura, pero sobre lo cual yo no tengo nada qué hacer”, refirió en Canal N.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a cuatro alcaldes que fueron elegidos por Solidaridad Nacional: Elías Cuba (La Victoria), Ángel Chilingano (Villa María del Triunfo), Carlos Arce (Santa Rosa) y Jorge Luis Barthelmess (San Bartolo).

Castañeda Pardo indicó que sus rivales buscan endosarle el voto negativo y de rechazo, a raíz de la reciente crisis de corrupción en el país y con ataques a la administración de su padre, el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

“Es normal que en una etapa inicial de la campaña se trate de trasladar esa carga negativa, pero esa carga negativa nada tiene que hacer conmigo, soy una propuesta distinta”, remarcó.

Luis Castañeda Pardo dijo que Solidaridad Nacional es hoy un partido “distinto” al de hace cuatro años. Agregó que el 90% de su dirigencia ha sido renovada.

El candidato también dijo creer que será, en caso resultar ganador de la elección, un mejor alcalde que su padre.

“Por supuesto [que pienso que seré mejor], para eso estoy, si no, no sería candidato”, expresó.

Luis Castañeda Pardo sostuvo que uno de sus puntos fuertes es que su equipo técnico. Destacó la presencia del ex ministro del Interior Vicente Romero en este.

“En tema de seguridad llevó a un ex ministro del Interior, a un ex director de la Policía, alguien que de verdad sabe de seguridad, no a un presentador de televisión en temas de seguridad. [Me refiero] a Renzo Reggiardo, él tiene su programa, presenta casos, pero el mérito es de la policía y no suyo”, acotó.