Luis Castañeda Pardo sobre encuestas: "No tengo por qué tener antivoto"

Luis Castañeda Pardo, candidato a la Alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, aseguró que el antivoto de 41% que tiene se debe a la "campaña de desprestigio" y los ataques contra la gestión de su padre, el actual burgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Castañeda Pardo amasa 7% de las preferencias de cara a los comicios de octubre próximo, según la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos. Esto lo ubica en el quinto lugar. Sin embargo, el postulante de Solidaridad Nacional registra el antivoto más alto: 41%.

"Yo no tengo por qué tener antivoto, no he sido gestión, vengo con gente nueva, bien preparada", dijo en una entrevista con La República, donde señaló que si algo cambiaría de la gestión de su padre sería la gestión financiera de los parques.

Insistió en que los cinco alcaldes detenidos por actos de corrupción y que fueron electos por Solidaridad Nacional en los comicios del 2014 ya no pertenecen a su partido. Además, aseguró que Elías Cuba fue expulsado, pese a que presentó su carta de renuncia.

De otro lado, Luis Castañeda Pardo remarcó que no recogerá promesas incumplidas por la gestión de su padre, como la del monorriel, y que buscará recuperar el Impuesto General a las Ventas (IGV) del cobro de peajes.

En materia de seguridad ciudadana, planteó el uso de cámaras con reconocimiento facial para rastrear delincuentes.

"Nos permitirá capturarlos y tener un modelo económicamente viable. Queremos implementar alertas silenciosas a través del POS en comercios y realizar convenios con ellos. Presionando dos veces el botón amarillo se lanza una alerta", señaló.

Luis Castañeda Pardo aseguró que financia su campaña electoral en Lima mediante los aportes de su equipo de regidores y militantes que contribuyen a Solidaridad Nacional todos los meses.

"Estamos recaudando fondos de a pocos, mi campaña es a pulmón. Me muevo en dos distritos o tres cada día. Estoy recorriendo intensamente toda la ciudad", finalizó.