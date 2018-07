Luis Castañeda Pardo pide corregir omisión en declaración de bienes

A través del personero legal del partido Solidaridad Nacional, el candidato a la Alcaldía de Lima, Luis Castañeda Pardo, solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro corregir la omisión del registro de cuatro bienes inmuebles en su declaración jurada de hoja de vida por un monto de S/ 532.512.

Mediante un escrito presentado el pasado 2 de julio, el personero Rodrigo Olano Romero señaló al JEE que pudo advertir un “error material en el registro de la información” correspondiente a Castañeda Pardo, “siendo que se omitió involuntariamente” el registro de los bienes inmuebles.

Se trata de un departamento valorizado en S/ 429.287; dos estacionamientos no inscritos en la Sunarp con valor de autovalúo de S/39.324 cada uno; y un depósito tampoco registrado en la citada entidad por un valor de S/ 24.577,50. Todos ellos en Miraflores.

Olano apunta que lo referido sí aparece publicado en la hoja de vida del candidato publicada en el sitio web del partido. Por tanto, pidió se le permita realizar una anotación marginal en la hoja de vida “considerando que la omisión advertida por este personero y por la candidatura misma de ningún modo afecta la decisión o el derecho a información del votante, pues no es relevante para su decisión y además ya aparecía y sigue apareciendo en la web de nuestro partido”.

Entre lo declarado por Castañeda Pardo sí figuran bienes muebles por S/60.933,92 e ingresos anuales en el 2017 por S/12.416.

—JEE advierte causal de exclusión—

A través de una resolución del 3 de julio, el JEE Lima Centro declaró improcedente el pedido de la candidatura de Luis Castañeda Pardo, puesto que la etapa para ingresar la información es previa a la solicitud de inscripción de la lista y dicha declaración jurada “no puede ser modificada”.



(JEE Lima Centro)

Asimismo, el ente electoral refiere que el pedido de Solidaridad Nacional se ha presentado con posterioridad a la admisión de la lista y apunta que se trata de bienes “perfectamente identificables, motivo por el cual no no puede ser considerado como un error material, como se pretende, sino como la omisión ya señalada”.

Pero un aspecto importante es que el JEE advierte que “tal conducta se encuentra comprendida en las causales de exclusión” comprendida en normas electorales.

¿Cuáles son estas? La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) indica en su artículo 23 que la omisión en la declaración de bienes y rentas o la incorporación de información falsa da lugar al retiro del candidato por parte del JNE hasta 30 días antes de la elección, que es el 7 de octubre. Esto también está contemplado en el artículo 39 de esa norma y en el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales del JNE, en el artículo 39.

—Presentaron descargo—

El JEE también dio plazo de un día al personero legal de Solidaridad Nacional para que presente sus descargos. Y así lo hizo la tarde de este miércoles, según pudo conocer El Comercio.



En tanto, fuentes del JEE indicaron a este Diario que aunque se presenten los descargos, la anotación marginal de todos modos ya no procede, como establece el ente en su resolución. Por tanto, es probable que el caso se vea en una apelación ante el pleno del JNE a fin de que resuelva la procedencia de la solicitud de la candidatura de Castañeda Pardo.

A juicio del especialista en derecho electoral José Tello, a partir de lo ocurrido pueden darse distintas situaciones. Una es que algún ciudadano decida interponer una tacha al advertir la omisión o que plantee la exclusión, así como que el propio JEE realice un control posterior de la declaración jurada y coteje la información con registros públicos teniendo incluso la posibilidad de excluir de oficio a Luis Castañeda Pardo.

“Castañeda Pardo se ha dado cuenta de que por más que le hayan admitido la lista este tema podría generarle una tacha, un pedido de exclusión y ha decidido curarse en salud. Pero al curarse en salud, el jurado le dice: has tenido plazo para entregarme la información, no la has entregado, declaro improcedente la subsanación, pero por otro lado te pido explicaciones de por qué has omitido esa información”, explicó Tello a este Diario.



Así las cosas, se está a la espera de lo que decida el JEE sobre los descargos del personero legal de Solidaridad Nacional.