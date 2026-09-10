El ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró que el pedido de facultades legislativas no solo debe ser aprobado en los ejes de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, sino que debe abarcar todas las materias incluidas en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En entrevista con el video podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, afirmó que la delegación de facultades es necesaria para enfrentar la criminalidad.

— Se está criticando mucho el poco avance del Congreso sobre el pedido de facultades. Cuatro comisiones han declarado que no es viable. ¿Cómo va a impactar esto en la Comisión de Constitución que tiene que evaluar los informes? ¿Y qué hará el Gobierno?

A ver, yo opino de que hay tiempo ahora para la discusión, para el debate. Es correcto que ha habido una especie de opinión adelantada. De acuerdo. Es parte de la democracia la discusión, el debate. [...] Lo que sí tratamos de siempre decir es que necesitamos rápido que estas facultades se puedan aprobar.

— La mayoría del Congreso no está de acuerdo mucho con las facultades. Las bancadas de izquierda piden que se centre solamente en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. ¿Cómo ve esto el Ejecutivo?

Creo que es un error. Hay otros temas como la transformación digital, hay un tema de simplificación administrativa, hay un tema inclusive de infraestructura en todos los ministerios, también hay un tema de vivienda, que es sumamente importante; como el tema del agua también. Entonces, creo que todos esos puntos son válidos para discusión. Ojo, sobre las prioridades coincido hoy que el tema es seguridad, pero no dejar al lado otros temas de suma importancia que realmente estamos atados de manos para avanzar rápidamente.

— ¿Cuánto cree o estima que vaya a demorar el Congreso en aprobar las facultades?

Es una estimación un poco complicada. Pero si el Congreso y nosotros, el Ejecutivo, nos ponemos de la mano, espero yo que esto no demore más de un par de semanas para aprobar las conclusiones y se eleve esto finalmente a Constitución y luego al Senado. Pero seguimos insistiendo en que es sumamente importante que se aprueben estas facultades para de una vez empezar a trabajar de forma conjunta.

Entrevista con el programa Tenemos Que Hablar, video podcast de El Comercio.

— ¿Siente que están dilatando un poco el tema en el Congreso?

Siento que estamos dentro una democracia y es válido el tema de la discusión, el debate.

— ¿Cree que Fuerza Popular no está haciendo un buen trabajo en llegar a las bancadas para consensuar?

Creo que Fuerza Popular está haciendo un excelente trabajo.

— ¿La oposición debería ceder un poco en el tema de facultades?

Más que ceder, tratar de apoyarnos en conjunto para que realmente saquemos adelante esto como país. Hoy la seguridad no debe tener un tinte político. Hoy tenemos que estar trabajando juntos. Esto es una gran oportunidad para realmente demostrar a la población que estamos unidos.

— El candidato a la Alcaldía de Lima Francis Allison (Avanza País) decía que no eran tan necesarias las facultades en materia de seguridad porque con las leyes actuales ya se puede gobernar ¿Usted está de acuerdo con eso?

Yo creo que son sumamente necesarias. Declarar a esta delincuencia como un tema de terrorismo [...] y tratar de que nuestras Fuerzas Armadas tengan un mejor ámbito de ataque contra estos terroristas, son parte de las facultades que nos permiten accionar rápido. Hoy hay ciertas normas que nos impiden actuar de forma más precisa; uno dice que entren las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen limitaciones.

— Hemos visto que ese plan de poner en las calles a las Fuerzas Armadas, no trajo resultados

Porque están limitadas. [...] Las Fuerzas Armadas no pueden entrar a los penales. Están prohibidas. Ahí es donde uno empieza a razonar.

— ¿Qué va a pasar si el Congreso se niega a dar las facultades?

Yo soy una persona que cree en este tema de facultades. Va a haber una aprobación. La veo con mucha fe, pero por sobre todo válido el debate, la discusión e inclusive hacer las preguntas correspondientes porque es parte de trabajar en una democracia.

— ¿Puede haber la posibilidad de reformular el pedido de facultades y centrarlo en seguridad ciudadana y prevención contra el fenómeno El Niño?

Es importante el tema del fenómeno El Niño, pero no dejar de lado otros temas que son de importancia como la parte administrativa, simplificación, vivienda e infraestructura. Hoy tenemos que tener esas facultades para actuar rápidamente. Hoy la población nos pide resultados. El Congreso, la oposición nos pide resultados, pero nosotros estamos diciendo que hay que acelerar las facultades para que esos resultados se concreten.

— ¿Cómo ve el hecho de que se esté pidiendo interpelar a ministros? ¿Es parte del control político, están en su derecho o ustedes creen que hay algo más allá de eso?

Interpelar a un ministro es parte de un acto democrático. La interpelación, para dejarle claro a la población, es un acto donde un ministro va a rendir cuentas, va a responder preguntas. [...] Entonces es parte de la democracia y hay que estar muy tranquilos de que nos debemos a la población, pero también hay que rendir cuentas al Congreso, que es un poder que hay que respetar

LIMA, 1 DE JULIO DEL 2026 Entrevista a Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular en el programa Primero a las 8 de Milagros Leyva / ANTONIO MELGAREJO

— ¿Siente temor de que en algún momento lo vayan a interpelar y, en consecuencia, censurar?

Mira, estamos en política, y si uno realmente hace las cosas bien, siempre con la conciencia tranquila y transparente, yo creo que estoy muy tranquilo de seguir avanzando. Una interpelación es parte de un acto democrático del Congreso. Nosotros no miramos esto como una posición en contra, me parece que hay que responder. Yo aplaudo al presidente de la Comisión de salud, al diputado [Miguel] Huamán, que manejó [la sesión] de forma muy profesional a pesar de ser de la oposición de Juntos por el Perú.. Se demostró mucho nivel de respeto institucional. [...] Hoy de parte del Ejecutivo necesitamos el tema de las facultades para seguir avanzando. Has mencionado algunos tiempos históricos sobre la aprobación de facultades y veo que la media es 30 días. Hoy el tema de seguridad no puede esperar más.

— ¿Mientras no les otorguen las facultades qué pasará?

Seguimos trabajando con las normas y leyes que hoy tenemos.

— ¿Cómo responde a las críticas contra la presidenta Keiko Fujimori por los pocos resultados sobre la inseguridad ciudadana?

La presidenta no deja de trabajar sábados ni domingos. Críticas siempre van a haber. A veces nos piden que en 45 días resolvamos un tema que estuvo estacando por los últimos 10 años. No me estoy escudando, pero que no se diga que en 45 días no estamos trabajando. Estamos resolviendo, destrabando. En 45 días hemos estado en casi todas las regiones, menos en Amazonas.

— ¿Es cierto que hay ministros que han puesto su cargo a disposición?

Es falso.

— ¿Puede haber la posibilidad de que lo hayan planteado y hayan dado marcha atrás?

No. Yo puedo dar fe y soy testigo que somos muy unidos en el Ejecutivo. Compartimos todos los días llamadas y coordinando. Ayer hablé con el ministro Rey.

— ¿Hay mucha unión en el Ejecutivo?

Mucha.

— ¿Y por qué el ministro Sheput, en contraria posición del resto de sus colegas del Consejo de Ministros, creía que el general Arriola debía irse?

Él dio una opinión desde su campaña. Es una posición válida y respetable. Hoy siendo ministro, seguimos coordinando. Pueden haber opiniones, pero que sean cuestionamientos para que digan que estamos descoordinados, es totalmente falso.

Juan Sheput a Chávarry: "Él con sus propias palabras está dándole la razón al presidente". (Foto: USI)

— ¿Su opinión sobre Arriola cuál era?

Ahí soy respetuoso. Puedo opinar sobre mi sector, no sobre otros temas.

—¿Cuánto demora la atención de un paciente?

Entre cuatro a cuatro meses y medio.

— ¿Y en su gestión a cuánto se podría reducir?

Hemos calculado que podemos bajarlo a dos o dos meses y medio.

— Hay decena de hospitales paralizados a nivel nacional, ¿cuál será el primer hospital destrabado en su gestión?

Hay alrededor de 75 hospitales paralizados a nivel nacional. Cinco solamente los maneja el Minsa de forma directa. 70 los manejan los gobiernos regionales.