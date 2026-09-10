icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró que el pedido de facultades legislativas no solo debe ser aprobado en los ejes de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, sino que debe abarcar todas las materias incluidas en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En entrevista con el video podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, afirmó que la delegación de facultades es necesaria para enfrentar la criminalidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista