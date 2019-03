Favre da detalles sobre su trabajo en la campaña contra la revocación

Luis Favre, el publicista franco–argentino que en el 2013 dirigió la campaña contra la revocación de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, declaró el 25 y 26 de julio del año pasado en París ante fiscales peruanos sobre la participación que tuvo entonces.

“En diciembre del 2012 asistí a una reunión [en la que] estaban presentes la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el señor Salomón Lerner, ex primer ministro del Perú, la señora Anel Townsend, coordinadora de la campaña electoral del 2013, y otras personas”, dijo a los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez. Además, recalcó que la reunión fue en la oficina de Lerner, ubicada en Miraflores.

Favre detalló que fue contratado en el 2013 por la agencia brasileña FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, para brindar asesoramiento a la alcaldesa Villarán en márketing personal, redacción de propaganda, preparación de entrevistas y spots publicitarios.

Garreta es un empresario y publicista brasileño que admitió a la fiscalía peruana en setiembre del 2017 que recibió US$3 millones –US$2 millones de Odebrecht y US$1 millón de OAS– como pago por la publicidad y asesorías brindadas para la campaña del No.

Por otro lado, Favre precisó que fue el entonces primer ministro Lerner quien lo contactó para trabajar en esta campaña.

“Yo estaba en Brasil cuando el señor Lerner me llamó por teléfono para decirme que Susana Villarán estaba escogiendo agencias de márketing electoral.

Él nos conocía al señor Garreta y a mí por haber trabajado con nosotros en una campaña del señor [Ollanta] Humala en el transcurso del año 2011. […] Fue él [Lerner] quien me pagó el pasaje de avión de ida y vuelta para que vaya a Lima, Perú, así como los diversos gastos a la llegada”, relató.

En otro momento del interrogatorio, Favre afirmó que participó en ocho campañas electorales en el Perú y Brasil, y que por ellas la empresa FX Comunicación Global le pagó “3,5 millones de reales, aproximadamente, entre el 2010 y el 2015 de forma mensual; es decir, US$900 mil o 700 mil euros a la tasa actual”.

— El factor OAS —

Asimismo, Favre indicó en su testimonio que conoció a Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, por un pedido expreso de Garreta.

“Garreta me llamó desde Brasil para pedirme que lo vaya a ver [a Pinheiro] a un hotel en Lima para hablar de las posibilidades de éxito político de diversos candidatos a las elecciones presidenciales u otros. [...] En vista de que no recuerdo la fecha exacta en la que me reuní con esta persona, no sabría decirle si fue durante la campaña por la no revocatoria o después del triunfo de la señora Villarán”, declaró.

Si bien Favre no recordaba si esta reunión se dio antes o después de los resultados del proceso, Garreta reveló en la declaración que rindió a la fiscalía peruana en el 2017 que OAS aportó US$1 millón a la campaña del No y que la reunión entre Favre y Pinheiro sí se dio en el marco de esos comicios.

En esa ocasión, Garreta señaló que el acuerdo con Pinheiro “fue más sencillo”, porque venía trabajando con OAS desde el 2009.

Garreta además detalló que “todos los pagos [de aportes a esta y otras campañas] fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña [reales], bajo la modalidad de entregas en un hotel”.

— Respuesta de Lerner —

En comunicación con El Comercio, Salomón Lerner dijo que él “probablemente” pagó los pasajes de Favre semanas antes de que empezara la campaña contra la revocación.

“Probablemente, yo no recuerdo, estamos hablando de cerca de seis años atrás, tendría que chequear si se le envió los pasajes, si yo los pagué, la verdad que ese tema de los pasajes de ida y vuelta no lo recuerdo exactamente, [... ] pero podría haber sido”, respondió.

Asimismo, reconoció la reunión entre ambos con Villarán y Townsend. “Yo no niego que lo he llamado [a Favre], yo no niego que ha estado en una reunión en mi oficina, yo no niego que tengo una amistad con él, yo no niego que ha trabajado con nosotros [en la campaña del No]”, agregó.

El ex primer ministro de Ollanta Humala negó que se haya reunido con Favre y Garreta para hablar acerca de la campaña de Villarán. “En la campaña de Ollanta sí, con él en la campaña de Villarán no. Con Garreta no”, remarcó.

— La consulta de Barata —

Favre también admitió que conoció a Barata en una reunión que se realizó en el 2014 o el 2015. Recordó que cuando el ex superintendente de Odebrecht en el Perú lo vio, este le consultó si Alan García tendría posibilidades de ganar las elecciones del 2016.

“Él estaba rodeado de muchas personas, pensé que era personal de su empresa. Cuando me vio, dijo: ‘Favre, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Alan García de ganar las elecciones presidenciales?’. Yo le respondí: ‘Ninguna’. Me dijo: ‘Pero es muy buen orador’. Yo le respondí que dado que él había dado indultos presidenciales a narcotraficantes, de participar en una campaña contra él con cualquier candidato, me bastaba con recordar este hecho para que él pierda las elecciones”, afirmó.

La ex alcaldesa ha negado en reiteradas oportunidades que haya recibido dinero de las constructoras Odebrecht y OAS para la campaña del No.