El presidente del Congreso, Luis Galarreta, adelantó que la lideresa de su partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunirá próximamente con el presidente Martín Vizcarra y con otros líderes políticos.

“Sí habrá una reunión (entre Keiko y Vizcarra) y será seguro dentro de muy poco. No necesariamente antes del voto de confianza, pero sí va a haber”, dijo consultado al respecto por “Correo”.

Según acotó, actualmente existe una buena relación entre el Congreso y el Ejecutivo, por lo cual consideró que el Gabinete Ministerial que preside el primer ministro César Villanueva sí recibirá el voto de confianza.

“En realidad las bancadas van a dar el voto de confianza dependiendo de cómo será la presentación de este Gabinete, creo que hay mejores ánimos a como fue el primer gobierno (PPK); ahora la situación es distinta. Pero no quiere decir que estén todos cien por ciento de acuerdo. Yo no estoy 100% de acuerdo con el Gabinete, hasta me gustaría que se avance más en el poco tiempo que ha habido”, manifestó.

De otro lado, aseveró que está de acuerdo con que sea otra agrupación, y no Fuerza Popular, la que presida la Comisión de Ética del Parlamento. Indicó que los voceros deben ponerse de acuerdo ante los pedidos de las bancadas: uno se refiere a la recomposición de la comisión y otro al cambio en la presidencia de la misma.

“Sí creo que deben ponerse de acuerdo para que sea otro grupo y no necesariamente deberían estar todas las bancadas, pero es cuestión de que se pongan de acuerdo”, refirió.