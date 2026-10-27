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Resumen

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Primer ministro, Luis Galarreta, se pronuncia ad portas del inicio del debate de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que preside Juntos por el Perú (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Primer ministro, Luis Galarreta, se pronuncia ad portas del inicio del debate de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que preside Juntos por el Perú (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que espera que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que es dirigida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), respalde o mejore el proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que presentó el gobierno hace unos días y cuyo debate inicia este martes a partir de las 9 a.m.

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