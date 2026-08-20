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Resumen

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El Gabinete Ministerial, encabezado por el titular de la PCM Luis Galarreta, acudió este jueves al Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno. Galarreta estuvo acompañado por los ministros de Estado y presentó los principales puntos y lineamientos que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori implementará durante su mandato.

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