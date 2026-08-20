El Gabinete Ministerial, encabezado por el titular de la PCM Luis Galarreta, acudió este jueves al Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno. Galarreta estuvo acompañado por los ministros de Estado y presentó los principales puntos y lineamientos que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori implementará durante su mandato.

Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República para presentar la política general del Gobierno. Joel Alonzo/ @photo.gec

Inició su exposición a las 10:28 de la mañana, tras saludar a los integrantes de la Cámara de Diputados y a los senadores invitados presentes en el hemiciclo. Su discurso se centró en varios ejes prioritarios, entre ellos la recuperación de la seguridad ciudadana, la atención ante el fenómeno El Niño y el fortalecimiento de los servicios sociales.

A continuación, detallamos los principales lineamientos expuestos por el premier:

1. Un Estado desordenado

Al inicio de su mensaje, el primer ministro Luis Galarreta cuestionó la burocracia estatal y sostuvo que el Estado suele reaccionar tarde frente al delito, las emergencias y las necesidades de las familias, pero actúa con rapidez para imponer multas y trabas a los pequeños negocios y emprendimientos.

“Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega arde a las emergencias y a las necesidades de las familias. Un Estado que muchas veces dilata las decisiones mientras el crimen avanza, y que reacciona tarde cuando los fenómenos naturales golpean a nuestras comunidades. Pero sí llega temprano para multarte, para cerrar tu pequeño negocio, para poner trabas a tu emprendimiento o exigirte requisitos absurdos”, dijo.

Galarreta sostuvo que los problemas del país no responden a un fracaso de la democracia o de la libertad económica, sino a la falta de liderazgo y gestión. También cuestionó la incapacidad, la inacción y la corrupción, y afirmó que se encontraron recursos e insumos del Estado almacenados y sin distribuir durante años.

“Y hay que decirlo sin rodeos: el Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción”, agregó.

El titular de la PCM explicó que estos problemas se reflejan en los almacenes, las cuentas del Estado y en la vida diaria de los peruanos. Indicó que, al asumir los cargos, encontraron insumos almacenados durante años, así como gastos y órdenes de servicio que requieren explicaciones.

“Encontramos miles de kits de uniformes que permanecían sin distribuir. Recursos que debieron convertirse en soluciones y que, por negligencia o inacción, terminaron acumulándose mientras los peruanos seguían esperando”, manifestó.

Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República para presentar la política general del Gobierno. Joel Alonzo/ @photo.gec

2. Reforma normativa y judicial

Galarreta sostuvo que se fortalecerá el sistema de flagrancia y se ampliará progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos a 15 distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva.

“De igual manera, fortaleceremos y ampliaremos progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con la meta de llegar a quince distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva”, dijo.

3. Reforma y control penitenciario

El primer ministro anunció la construcción de penales de alta seguridad para internos de mayor peligrosidad y planteó el uso, mediante convenios, de cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentran en desuso para albergar a personas condenadas por delitos menores y que no representen un alto nivel de peligrosidad.

“Hoy reiteramos nuestro compromiso de construir penales de alta seguridad para los internos de mayor peligrosidad. Mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad, se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad”, dijo el primer ministro.

Galarreta señaló que esta medida busca atender el hacinamiento y mejorar el control de los establecimientos penitenciarios. En esa línea, indicó que los internos que hayan cometido delitos menores y no violentos podrían ser trasladados a cuarteles para realizar talleres y trabajos.

“Hemos conversado y los ministros lo explicarán detalladamente... Para tener en algunos cuarteles que están abandonados, en convenio con el INPE, sacar a aquellos que están en prisión de delitos menores, de delitos que no son de violencia, porque mientras más gente tengamos hacinadas en los penales, mayor supervisión vamos a hacer. Reitero el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori de construir penales de máxima seguridad, pero entenderán que eso toma un tiempo”, refirió.

Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República para presentar la política general del Gobierno. Joel Alonzo/ @photo.gec

4. Apoyo de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios:

Galarreta afirmó que se solicitó la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional y sin sustituir las funciones de la autoridad civil.

“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria, pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exige y la Constitución lo permite”, agregó.

5. Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional

Galarreta anunció que se devolverán al Sistema de Inteligencia Nacional las capacidades operativas necesarias para realizar acciones de inteligencia, dentro del marco de la ley, con el objetivo de anticiparse al crimen, identificar sus estructuras y contribuir a su desarticulación.

“Devolveremos la posibilidad y capacidad de hacer operaciones de inteligencia”, dijo durante su exposición.

6. Gestión del fenómeno El Niño

El primer ministro indicó que la semana pasada se instaló la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, como órgano de decisión política y coordinación estratégica para enfrentar el evento 2026-2027. La integran los sectores encargados de ejecutar las acciones: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

Galarreta hizo hincapié en que, durante la actual gestión, el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho.

“Será la última vez que el Estado llega tarde, vamos a enfrentar con lo que nos han dejado. Con la capacidad instalada que nos han dado. Con la burocracia que tenemos que cambiarla, pero el compromiso es que no va haber otro fenómeno de El Niño que nos agarre desprevenido en este gobierno”, refirió.

Bonus track: Fortalecimiento de la salud pública

Galarreta anunció que se fortalecerá la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de atención de las Redes Integradas de Salud para atender enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la anemia. La meta es que, al 2031, más de la mitad de las redes priorizadas estén fortalecidas, con las primeras intervenciones previstas para 2026 y 2027.

“Mejoraremos su infraestructura, equipamiento y capacidad para atender enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la anemia, y utilizaremos la tecnología para acercar los servicios a las familias. Nuestra meta es que, al 2031, más de la mitad de las Redes Integradas de Salud priorizadas estén fortalecidas y preparadas para brindar una atención más oportuna, integral y moderna. Comenzaremos con las primeras intervenciones y centros transformados durante el 2026 y 2027, construyendo una salud más cercana, preventiva y humana”, añadió.