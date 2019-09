El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta confirmó lo reportado por El Comercio el día de ayer: que se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, antes de que la Comisión de Constitución aprobara el archivo del proyecto de adelanto de elecciones que planteó Martín Vizcarra.

“Tuve una reunión con Salvador del Solar. Creo que lo importante es buscar salidas para el país y obviamente esos temas tienen que consultarse a cada bancada para que den su punto de vista. No ha habido reunión (con la bancada de Fuerza Popular) porque había semana de representación”, dijo a Canal N.

Luis Galarreta sí detalló que los tres voceros de la bancada (Milagros Salazar, Juan Carlos del Águila y Roy Ventura) estaban al tanto de su reunión con el primer ministro.

“Soy secretario general del partido y lo hemos conversado con el grupo que estaba más a la mano, con los tres voceros que estaban en Lima. Las conversaciones han sido tan rápidas porque estaban en semana de representación, pero lo importante es la buena voluntad de ambas partes”, precisó el congresista de Fuerza Popular.

Por su parte, Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista, dio más luces de la reunión al haber sido otro congresista citado por Salvador del Solar esta semana.

“El día miércoles recibí una llamada del presidente del Consejo de Ministros y me pidió que vaya a su despacho [...] Me expresó su preocupación con relación a que ya estaba circulando el dictamen del archivo del proyecto (de adelanto de elecciones) y me dijo si podíamos postergarlo, que haya un mayor debate”, aseguró a Canal N.

El congresista Velásquez Quesquén comentó que le dijo a Salvador del Solar que desde que revisaron el 3 de agosto el proyecto de adelanto de elecciones, el Apra había decidido votar en contra por considerarlo inconstitucional.

“Mi posición, que llevé ayer (a la Comisión de Constitución), no fue unilateral ni deliberada. Hubo un acuerdo de los cinco miembros de la bancada, firmamos un acta para votar por el archivo y asumir las consecuencias”, aseguró.