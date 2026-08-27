El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, informó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de delegación de facultades, que será enviado este viernes 28 de agosto al Congreso para que sea visto por la Cámara de Diputados.

En declaraciones a los periodistas, señaló que el documento aprobado consta de 66 pedidos, los cuales serán explicados por los titulares de las carteras correspondientes ante la representación nacional.

Detalló que cada pedido se ha elaborado de una manera muy cuidadosa y que se ha usado el mínimo tiempo posible, en comparación con gobiernos anteriores.

“El tema más importante ha sido la delegación de facultades. Se ha aprobado el proyecto de ley, consta de 66 pedidos, ya cada ministro de diferentes sectores va a ir a exponerlo, pero lo más importante aquí es que como hemos señalado desde un inicio, se ha hecho de una manera muy cuidadosa”, expresó.

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“Hemos revisado cada norma, cada pedido, qué se necesita en diferentes sectores. Esto no es una competencia, pero se ha cumplido lo que dijo la señora presidenta de la república, el mínimo tiempo que se había usado en un gobierno era más de cuarenta y tantos días”, agregó.

Niega demora

Galarreta Velarde reiteró que con esta medida, no existe ninguna demora y que por el contrario, el Ejecutivo está cumpliendo con hacerlo en menos de un mes, que consideró “el tiempo que corresponde”.

“Ya hemos visto las normas que necesitamos y estos 66 pedidos están divididos fundamentalmente en seguridad. Los temas están básicamente están por el lado del Mininter, del Ministerio de Justicia”, manifestó.

“Los temas de seguridad van a permitir una acción efectiva frente a esta lacra que de alguna manera viene amenazando a cada rato a la sociedad. Además de los temas de seguridad, tenemos la modernización del Estado, la simplificación administrativa y el tema del FEN (Fenómeno El Niño)”, añadió.

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El primer ministro también enfatizó que el pedido de facultades está orientado no solo a “poner orden” en materia de seguridad, sino también dentro del Estado y el manejo de las instituciones públicas.

“Los 66 pedidos tienen un sustento razonable, lógico y sobre todo están enfocados a poner orden, no solo en las calles, que es la principal tarea hoy día, y el Fenómeno El Niño, sino en el Estado, desde el gasto, cómo se deben manejar las instituciones públicas para que lleguen a tempo y no tarde”, subrayó.

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“Hoy día se ha aprobado, ha sido además un debate muy interesante, hemos participado casi todos los ministros, y eso se está entregando mañana –de lo que se termina de levantar y firmar el acta del Consejo de Ministros- al Congreso de la República para que los señores diputados lo puedan ver”, sentenció.