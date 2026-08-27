El primer ministro Luis Galarreta informó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de delegación de facultades. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Galarreta informó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de delegación de facultades. (Foto: PCM)
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Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, informó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de delegación de facultades, que será enviado este viernes 28 de agosto al Congreso para que sea visto por la Cámara de Diputados.

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