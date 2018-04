El presidente del Congreso Luis Galarreta consideró que no se debió de archivar el caso de su colega de Fuerza Popular Yesenia Ponce en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Sin embargo, precisó que el proceso archivado a su colega de bancada no es el relacionado con mentir en su hoja de vida, sino que tiene que ver con el presunto pago al director de un colegio para que emita su certificado de estudios.

“Yo creo que no debió archivarse ese caso. Tal vez la salida debió ser que esto pasara a esperar el caso principal, porque la ciudadanía está confundida y cree que a la señora Ponce se le ha archivado su caso por denuncias de no haber estudiado realmente”, manifestó.

“Lo que se le ha archivado es el caso de que no encontraron elementos de juicio para decir que ella fue la que pagó”, enfatizó Galarreta.

El parlamentario consideró que la Comisión de Ética pudo haber explicado su decisión.

No obstante, señaló que él habría colocado el caso como secundario del principal caso en el que la legisladora está involucrada.

“Hay un caso mayor, que es el de si estudió o no estudió, donde hay lamentablemente cada vez más pruebas de que no habría estudiado […] Lo que está archivado es una denuncia específica que no debió de archivarse, yo lo hubiera acumulado hacia el principal”, explicó.

Respecto a la reestructuración del mencionado grupo de trabajo, el titular del Parlamento dijo que junto con los voceros de todas las bancadas tomará una decisión que le dará “tranquilidad a la ciudadanía”.

“Así como ha venido caminando el tema no está bien”, reconoció.

Confesó, en ese sentido, que personalmente no le gustaría que su partido presida la comisión.

Finalmente, fue consultado por la revelación de El Comercio, que da cuenta de que su colega de bancada Modesto Figueroa grabó una reunión en la que también participaron Moisés Mamani, Bienvenido Ramírez y Carlos Ticlla. Al respecto, sostuvo que la situación en general “es desagradable”.

Opinó que todo aquel que en los videos “no este cometiendo el delito de querer comprar votos” debería de pasar a la condición de testigos.