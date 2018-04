Luis Galarreta se deslinda de entrega de videos a la fiscalía

El presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), aseguró que no participó directamente en la entrega de los audios y videos que realizó hace más de una semana el fujimorista Moisés Mamani al Ministerio Público, y remarcó que tampoco conoce el contenido completo del material audiovisual.

Según contó Galarreta, a su llegada junto a Mamani a la sede del Ministerio Público los recibió el titular de esa institución, Pablo Sánchez, y detalló que luego su colega se retiró a una oficina contigua acompañado de otra fiscal, que es en donde se realizó la entrega.

“Yo no acompañé, no he visto los videos ni los he entregado. Los ha entregado el señor Mamani a una fiscal en una oficina al costado. Ni el fiscal de la Nación participó en la entrega”, dijo Luis Galarreta a la prensa en los exteriores del Parlamento Nacional.

“Aprovecho para aclarar, porque no faltan algunos despistados… yo les llamo las viudas de PPK, que no soportan que se cayó el régimen de PPK, y buscan la sinrazón o tres pies al gato”, añadió Luis Galarreta al descartar que haya intentado presionar a la fiscalía.

El presidente del Congreso dio estas declaraciones en el marco del anuncio que hizo el Ministerio Público sobre una pericia digital al material entregado, al haberse hallado desfases.

Al respecto, Luis Galarreta consideró que la fiscalía “tendrá que sustentar por qué dice eso”, pero insistió que no le corresponde responder porque no participó en la entrega.

“Alguien dijo ‘han ido a presionar’, ni el fiscal de la Nación se va a dejar presionar ni yo me dejaría presionar ni iría a presionar a nadie. Ha sido una reunión institucional, el fiscal [Pablo Sánchez] se fue a los cinco minutos”, subrayó.

─Denuncia─

Por otro lado, Galarreta Velarde también afirmó que presentaría una denuncia contra el congresista Kenji Fujimori por haberlo difamado, tal como se lo enunció en una carta notarial al cumplir el plazo otorgado para una rectifiación.

