El presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuestionó al Gobierno por presentar un proyecto de ley para reemplazar al Decreto de Urgencia 003 días antes que este expire, el próximo martes 13 de febrero.

"Presentar un proyecto de ley en un receso parlamentario faltando días es su derecho y es democrático, pero no me parece que sea lo más conveniente", expresó en conferencia de prensa.

El titular del Legislativo dijo que "el nuevo es un proyecto que tiene que ser analizado con mucho tiempo" debido a todos sus aspectos técnicos, entre estos, las deudas de las empresas afectadas.

Puso como ejemplo que la iniciativa indica que el Ministerio de Justicia tendrá 20 días para evaluar si las empresas que aceptaron actos de corrupción, como Odebrecht, pueden pagar ciertas acreencias que tienen producto de las ventas de sus activos.

“Si esa empresa vende un activo y paga su deuda queda menos plata para que pague su reparación civil. Entonces, ponen que si en 20 días el Minjus no se pronuncia obviamente [el pago de sus deudas] procede y a mí sí me preocupa, porque en materia de deudas hay que miras en qué fechas se han dado estas. Porque ninguna deuda que sea posterior a D.U. 003 debe ser convalidada, hay mucho por evaluar”, refirió.

Luis Galarreta consideró que las compañías deben sincerar sus deudas.

“Hay que sincerar la cartera de acreencias que tienen estas empresas, porque no vaya a ser que vendan los proyectos y resulta que le deben a fulano y mengano. Se está hablando de deuda extranjera, es decir a otras empresas. Entonces, queda muy poco para el Estado peruano”, subrayó.



En esa línea, Luis Galarreta instó al Gobierno a emitir un decreto de urgencia en reemplazo del D.U. 003. Este nuevo dispositivo legal, añadió, deberá ser evaluado posteriormente por el Congreso, cuando se reinicie la legislatura en marzo.

"El Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad. [Seguramente] sacará su decreto de urgencia y el Congreso lo evaluará en su momento en la comisión respectiva, como se hizo con el D.U. 003.", señaló.

Finalmente, el presidente del Parlamento dijo esperar que este nuevo decreto "no sea como el anterior". "El D.U. 003 fue claramente cuestionado. [...] Hoy sabemos que ese decreto no cumplió sus objetivos, la cadena de pagos se ha roto, no se han podido recuperar o cuidar los fondos que se debían", explicó.



MÁS EN POLÍTICA...