El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú “se ha quedado solo” en su reclamo por los resultados de la segunda vuelta. Esto al hacer referencia a que Ricardo Belmont, de Obras, ya anunció su postulación a la alcaldía de Lima y desde Ahora Nación, de Alfonso López Chau, han señalado que van a respetar las cifras que dé la ONPE. Agregó que el congresista quiere ver la manera de cómo justificar el uso de los fondos que ha reunido.

— El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasó de decir que iba a respetar los resultados a sostener que se cambiaron los procedimientos para el voto de los peruanos en el extranjero para la segunda vuelta. ¿Cómo interpreta usted este cambio en su discurso?

El congresista Sánchez sabe, conoce el resultado de la voluntad popular, de las elecciones del 7 de junio. Y lo sabe por diferentes instituciones privadas, personalidades y porque ellos tienen todas las actas. Entonces, sabiendo que está por perder o que ha perdido las elecciones, quiere tratar de buscar argumentos que son falsos. A ver, no se ha cambiado ninguna normatividad. Ellos aluden a que hubo un cambio de la ley y eso no es verdad. En la primera vuelta se abrieron las nuevas mesas 900 mil y en la segunda vuelta se dejó de lado el voto electrónico en Lima y se cambiaron algunas mesas. Y en el caso de los peruanos en el exterior siempre [se ha traído los votos] por valija diplomática, salvo en la primera vuelta de esta elección. Y lo que entendemos es que se ha vuelto [a realizar] como siempre era. Y la ONPE ha emitido un comunicado que señala que no ha habido ningún problema ni ningún tipo de manipulación ni nada sobre los votos del exterior. […] Yo creo que Sánchez está buscando, de una forma lamentable, embarrar y ensuciar el proceso con discursos que no corresponden.

— Desde Juntos por el Perú se ha cuestionado el voto de los peruanos en el extranjero…

Cuando dice que hay que anular los votos de los peruanos en el exterior, porque él considera que con eso Keiko Fujimori ha ganado, ese es otro error. Si Keiko Fujimori ha ganado, según todos los pronósticos y todas las actas que ya están contabilizadas, es porque tuvo 94 mil votos en Puno, porque tuvo 164 mil votos en el Cusco y 200 mil votos en Cajamarca. Entonces, está buscando [girar] hacia un discurso político que ya se vuelve bastante antidemocrático.

— Desde Juntos por el Perú se ha convocado a una marcha de protesta, se busca invalidar 2.398 mesas de sufragio en Lima y en el extranjero y se pide un recuento total de los votos. ¿Es un discurso muy similar al que tuvo Fuerza Popular en el 2021? ¿En qué se diferencian para usted?

No es igual. Nosotros, cuando presentamos las observaciones en el 2021 fue en las mesas donde no tuvimos personeros. Esta vez entendimos que lo más práctico es tener personeros en todas las mesas posibles. Y nosotros, una vez que los jurados iban resolviendo, simplemente acatamos, como corresponde, el mando de la autoridad electoral. Él [Roberto Sánchez] ya está diciendo que no va a acatar. Eso es una diferencia abismal.

Sánchez, además, ha llamado a que se marche pacíficamente, pero él será el responsable [de lo que suceda]. Él quiere que anulen algo que sabe que es imposible de anular. Hay jurisprudencia en el derecho electoral, no le van a dar la razón. Y él sabiendo eso, de manera irresponsable, alienta una esperanza [en sus seguidores] que no corresponde. Yo saludo a los demás partidos [de su alianza], a sus socios. Uno, como Ricardo Belmont, ya dijo que va a postular a la alcaldía de Lima. Y López Chau ha dicho que van a aceptar los resultados. Hasta Antauro Humala le ha dicho que ya perdió por haber tomado malas decisiones en segunda vuelta. Es decir, Roberto Sánchez se ha quedado solo para ver cómo justifica los fondos que ha levantado.

“Keiko Fujimori ha ganado la elección porque tuvo una mejoría en el sur respecto al 2021”, afirmó Galarreta. (Foto: Antonio Melgarejo/ Archivo El Comercio)

— ¿Existe, a su juicio, un intento de Juntos por el Perú por retrasar la proclamación de los resultados de la segunda vuelta?

La verdad yo no quiero involucrar a Juntos por el Perú. Existe un afán, pero es del señor Sánchez. Y por ahí ha aparecido un señor de Primero La Gente que insiste en lo mismo. Y el señor Ayala que busca con una medida cautelar [anular el voto de los peruanos en el extranjero]. Yo no he visto a los congresistas de Juntos por el Perú sentados a su lado y opinando lo mismo. No he visto a Zunini, creo que él ya entendió, es un joven político y quiere seguir creciendo, y sabe que no pueden patear el tablero de las normas de la democracia.

Cuando Sánchez pide un recuento de los votos, sabe que es un saludo a la bandera, que es un engaña muchachos. El verdadero fraude es Sánchez, porque nunca fue original, usaba un sombrero que no le correspondía. Él ha impostado una figura y ahora trata de impostar algo que no es verdad. Mucha gente ya no está a su lado. Habría que ver si todos en Juntos por el Perú [lo respaldan] o si algunos ya entendieron que en democracia se gana y también se pierde. Nosotros hemos perdido elecciones anteriores, y una vez que el JNE ha bajado la bandera, se ha aceptado los resultados. No se entiende a qué juega Sánchez.

— ¿Temen un escenario como el que afronta Rodrigo Paz en Bolivia?

El Perú, gracias a Dios, no ha sido destruido por estas corrientes bolivarianas. Bolivia vive una situación muy complicada. Yo creo que lo único que quiere la gente en el Perú es que el Estado lo deje trabajar, los deje ser creativos y que ese Estado esté presente. Nosotros vamos a trabajar desde el día 1, si es que ya salen los resultados oficiales, para combatir la delincuencia, para hacer presente a un Estado ausente en muchas regiones. Habría que ver quiénes son los que acompañan a Sánchez en esta aventura ya casi antidemocrática, en el sentido, de preparar un discurso para decir que, si no le dan la razón, no se ha respetado la voluntad popular.

— Durante el último tramo de su campaña de balotaje, Keiko Fujimori prometió un gobierno abierto y tecnocrático. ¿La PCM estará en manos de Fuerza Popular o se busca un primer ministro independiente?

Nosotros vamos a ser un gobierno amplio, la presidenta, cuando se oficialice [los resultados], tomará decisiones y empezará a armar su Gabinete. Queremos un gobierno amplio, técnico, con profesionales, pero también tiene que haber una visión política, porque de eso se tratan los gobiernos. Puede haber gente de color verde, rojo, celeste, yo he dicho izquierda democrática y gente que incluso no pertenezca a ningún partido.

— Pero, a la interna de Fuerza Popular están dispuestos a que el primer ministro sea independiente o tiene que ser sí o sí de su partido…

Nada de eso se ha conversado. Queremos un gobierno amplio y convocante y eso no tiene que ver con uno, dos o tres cargos.

— ¿Es un hecho que Luis Carranza será el ministro de Economía y Finanzas?

A mí me encantaría como peruano y también como eventual primer vicepresidente, pero nada de eso todavía se ha conversado.

— Inicialmente, Keiko Fujimori refirió que las llamadas leyes procrimen son “una narrativa”, pero en la segunda vuelta anunció que se conformará una comisión que las evalúe. ¿Realmente, Fuerza Popular está dispuesto a derogar o cambiar estas normas? ¿Cuáles son los plazos que se han puesto para dar una respuesta?

Sí, nosotros creemos que es una narrativa que ha sido muy bien llevada por un sector de la izquierda y por algunos medios de comunicación. Sin embargo, nosotros vamos a cumplir el compromiso, que es tener una comisión no de políticos, no de opinólogos, no de comentaristas, sino de gente que conozca el tema del Poder Judicial, de la fiscalía, de la Policía Nacional y en un plazo, eso ya se verá en el gobierno instalado, pueda sacar una opinión sobre si hay que hacer algunos ajustes, y más bien desmontar esa narrativa, y ver cuáles son las normas que no son procrimen, sino que necesitarían algún ajuste o mejora.

— ¿Y se han puesto un plazo?

No, eso ya se verá, me imagino ya cuando se formalice la idea de una comisión.

— En el sur y en la sierra central y norte, Keiko Fujimori no tuvo una votación alta. Sánchez, en estos lugares, registra más del 70% de respaldo. ¿Qué tipo de gestos tendrá el gobierno de Fuerza Popular con estos ciudadanos?

Una lectura más profunda te demuestra más bien que Keiko Fujimori ha ganado la elección, porque tuvo una mejoría en el sur respecto al 2021. Entonces, más bien ha habido una respuesta muy positiva para nosotros. Keiko Fujimori en el sur ha subido cinco puntos en algún lado, cuatro puntos en otra región. Pero evidentemente, más allá del tema de la votación, lo que es claro para todos nosotros y para el Perú entero es que hay un Perú distinto, olvidado y descuidado por casi todos los gobiernos que hemos tenido. Es decir, el modelo y el crecimiento ha servido para algunos ciudadanos, pero la incapacidad y la ineficiencia de los gobernantes o de los Ejecutivos que tuvimos no han logrado hacer que una gran parte de la población se sienta con pertenencia a este desarrollo y gobierno. Así que ese es el gran reto para un futuro gobierno.

— Una de sus demandas es justicia por los muertos en las protestas de 2022 y 2023 en contra del gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué Fuerza Popular votó a favor de que se archiven las denuncias constitucionales contra la expresidenta por esta causa?

No sé, eso se lo preguntas a los señores congresistas que han votado. Yo no he pertenecido al Congreso actual.

— ¿Fuerza Popular estaría a favor de que Boluarte afronte la justicia? ¿Qué el Ministerio Público pueda pasar a investigación preparatoria en este caso?

Yo creo que ese es un tema que se tendrá que ver a nivel de la justicia. Si se ha votado [en el Congreso], yo no sé cómo podría volver a abrirse.