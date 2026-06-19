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Resumen

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El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú “se ha quedado solo” en su reclamo por los resultados de la segunda vuelta. Esto al hacer referencia a que Ricardo Belmont, de Obras, ya anunció su postulación a la alcaldía de Lima y desde Ahora Nación, de Alfonso López Chau, han señalado que van a respetar las cifras que dé la ONPE. Agregó que el congresista quiere ver la manera de cómo justificar el uso de los fondos que ha reunido.

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