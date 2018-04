Durante su discurso como parte de una actividad de conmemoración de los 21 años de la operación Chavín de Huántar, el presidente del Congreso Luis Galarreta hizo un llamado de atención al Poder Judicial tras la reciente decisión que ordenó arresto domiciliario para Osmán Morote y Margot Liendo, cabecillas de Sendero Luminoso.

Cuando recordaba que en la intervención militar de rescate falleció uno de los rehenes, el vocal del Poder Judicial Carlos Giusti, el parlamentario de Fuerza Popular expresó: “Espero que el Poder Judicial tome en cuenta y le haga un busto donde corresponde a ese magistrado en lugar de estar soltando terroristas”.

Asimismo, Galarreta afirmó que aún existen militares enjuiciados tras la operación y criticó ello, mientras que varios terroristas dejan la prisión tras el cumplimiento de sus penas

“Hay un sector que hasta ahora no soporta que haya sido vencido el terrorismo. Y hay otro sector que es indiferente a esta situación”, manifestó también.

“¿Y por qué no, con valentía, sin temor, desde una norma se decide ponerle fin a esos juicios? ¿Qué vamos a tener miedo a que la prensa critique, a que un sector salga a las calles? ¿Cuántos indignados han ido a la Plaza 2 de Mayo a criticar la salida de estos terroristas asesinos? ¿Dónde están los indignados? ¿Dónde están los que dicen que aman a la democracia”, se preguntó.

En otro momento, dio a entender que la “histórica gesta militar” del 22 de abril de 1997 debería ser conmemorada en los colegios cada año. Cuestionó además que los libros de educación actualmente tengan “miserables líneas” sobre lo que fue el terrorismo y las Fuerzas Armadas en el país, y hablen de “conflicto armado” de manera “vergonzosa”.

Calificó además como “aspectos anexos” los cuestionamientos a una operación que consideró “brillante”.

Luis Galarreta dio un discurso en la Plaza Bolívar del Congreso tras la develación de los bustos de los miembros del Ejército fallecidos en la operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997: el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez.

En la actividad participaron congresistas, familiares de los fallecidos, los comandos y ex rehenes, como el ex congresista aprista Luis Giampietri y el ex canciller del gobierno de Alberto Fujimori Francisco Tudela.