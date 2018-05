El presidente del Congreso, Luis Galarreta, destacó la decisión del Tribunal Federal Suizo que otorgó una orden provisional para congelar la suspensión de 14 meses que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impuso a Paolo Guerrero.

Esta medida habilita a capitán de la selección peruana de fútbol a jugar el Mundial Rusia 2018.



"Es algo merecido para una persona que, además es un gran deportista. Es clarísimo que era injusta la medida", comentó Luis Galarreta ante la prensa.

El congresista también comentó que pudo hablar con Paolo Guerrero vía WhatsApp esta mañana y leyó en voz alta lo que el delantero peruano le escribió en respuesta a sus felicitaciones: "Muchas gracias Lucho. Ahora me toca enfocarme bien en la Copa".

Luis Galarreta también señaló que esta decisión que le permitirá al equipo de Ricardo Gareca contar con la ofensiva de Paolo Guerrero es un logro también de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Es un gran triunfo para el pueblo peruano, pero sobre todo para él (Paolo Guerrero) y para su familia porque es un extraordinario deportista", concluyó Galarreta.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, también comentó que pudo hablar vía telefónica con Paolo Guererro, quien lo llamó a las 7:30 a.m. para confirmarle la noticia sobre la decisión del tribunal suizo.

“Agradezco la gentileza de Paolo Guerrero, a las 7:30 a.m. me llamó desde Suiza para él personalmente confirmar la noticia. Y le he dado yo mi felicitación y también le he transmitido la fuerza de los 32 millones de peruanos”, señaló Vizcarra a Canal N.