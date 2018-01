Luis Galarreta: “El Gobierno todavía sigue débil”

Aunque dijo esperar que el nuevo Gabinete Ministerial pueda “dar la talla”, el presidente del Congreso, el legislador fujimorista Luis Galarreta, consideró que más allá de “reconciliación” o el término que se desee para el Consejo de Ministros, lo importante es reconciliar al Estado con la población.

Galarreta llamó la atención además por la demora desde el Ejecutivo para anunciar la conformación del nuevo Gabinete luego de dos semanas de una crisis política marcada por un pedido de vacancia presidencial superado y el indulto humanitario para el ex mandatario Alberto Fujimori.

A su juicio, hubo “debilidad” para armar al Gabinete, lo que “está pasando factura”.

“Me preocupa que se haya demorado tanto el Gobierno en conformar un Gabinete. Lo que corre por los pasillos es que muchos no aceptan y que iban a la opción 3,4 o 5. Eso me preocupa, porque encuentras a un Gobierno que todavía sigue débil”, consideró en declaraciones a Canal N.

—Cuestiona “forma” del indulto—

De otro lado, Luis Galarreta se sumó a opiniones de otros colegas de su bancada —principalmente del bloque de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori— para señalar que no está de acuerdo “con la forma” en la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de cárcel de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.



En esa línea, sostuvo que “quedará en la conciencia de él, de quienes lo apoyaron y de quienes evitaron la vacancia” si es que sacó “provecho” al decidir el indulto para Fujimori a cambio de obtener votos en Fuerza Popular que puedan evitar su vacancia.

Como se recuerda, el pasado 21 de diciembre, PPK superó un pedido de vacancia en su contra por permanente incapacidad moral con 10 votos clave que vinieron de Kenji Fujimori y otros 9 parlamentarios de Fuerza Popular, quienes se abstuvieron. Así, no se alcanzaron las adhesiones necesarias.

—“No hubo maltrato”—

Precisamente anoche se realizó una reunión del pleno de la bancada fujimorista, en la que el bloque de Kenji Fujimori —con él ausente por una suspensión de 120 días— explicó sus razones para abstenerse en la votación de la vacancia, pese a que desde el grupo parlamentario se ha señalado que había un acuerdo previo para lograr la destitución de PPK.



De acuerdo a Luis Galarreta, se trató de una “rendición de cuentas” y aseguró que “no hubo ningún maltrato”. Contó que Leyla Chihuán tomó primero la palabra y luego participó Francesco Petrozzi, quien fue “pulcro, contundente, fuerte sin insultos”. Cuestionó además que algunos legisladores de la bancada hayan llorado o abrazado a Kenji Fujimori cuando se conoció el resultado de la votación sobre la vacancia.

Sobre el proceso disciplinario iniciado contra los 10 legisladores, detalló que el comité encargado del caso tiene que plantear una eventual propuesta de sanción y la decisión final la tomará el pleno de la bancada.

“Lo que he visto ayer es un partido que cree en la democracia, que jamás va a aceptar nada de corrupción ni negociar votos a favor de un tema particular o personal. Y ha pedido cuentas a 10 congresistas, ellos se han retirado”, comentó.