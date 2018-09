El congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular) manifestó este lunes que se le debe consultar al presidente Martín Vizcarra sobre si sabía o no de la contratación del hoy detenido José Cavassa— presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— como capacitador de personeros en la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016.

"Hay que preguntarle al presidente Vizcarra [si tenía conocimiento de la contratación de Cavassa] y ojalá que no mienta, porque ya mintió un par de veces. Hay que preguntarle a Gilbert Violeta, entre ellos tienen que saber quiénes son los que conocían", sostuvo en diálogo con la prensa.

El también ex presidente del Congreso cuestionó el "doble discurso" en el accionar del mandatario y aseguró que "nadie está hablando de vacancia".

"Simplemente le digo al pueblo peruano, y nadie está hablando de vacancia, pero si el señor [Martín] Vizcarra se reúne con el que salió por corrupción, pero se horroriza por un audio y lo saca al ministro [Salvador] Heresi, o sea, yo creo que hay ahí un doble discurso, ¿no?", señaló.

Como se recuerda, este domingo en una entrevista con "Correo", Galarreta afirmó que "el grupo liderado por el señor Kuczynski que tenía de vicepresidentes a Vizcarra -que era jefe de campaña- junto a Mercedes Aráoz, resultaron ser 'Los Cuellos Blancos de Choquehuanca'".

En ese sentido, respondió a las críticas de la vicepresidenta Mercedes Araoz, quien tildó esta mañana de "infamia" lo dicho por Galarreta. Sobre ello, dijo respetar su opinión y precisó que no discutirá con ella.

Finalmente, al ser consultado sobre sus cuestionamientos a las elecciones del 2016, Luis Galarreta recordó que estos fueron aceptados por su lideresa Keiko Fujimori cinco días después de los mismos y descartó plantear alguna investigación al respecto.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que otra agrupación plantee una al respecto.

"Las elecciones del 2016 fueron aceptadas cinco días después por la señora Fujimori, pero mucha gente piensa, ¿no? La inmovilidad de la policía, los cambios de sede, lo cambios de centros de votación, etc.", manifestó.

"No he planteado ninguna investigación, pero no sé si alguna persona, de los que quedaron terceros, dudarán de si quedaron terceros o segundos, eso no lo hemos conversado en bancada", añadió.