El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta criticó al presidente Martín Vizcarra, quien, el martes, en Tacna, advirtió que "no me van a doblegar" quienes se oponen a las propuestas que planteó el Ejecutivo para combatir la corrupción.

"He escuchado ayer al presidente Martín Vizcarra [...] Le he escuchado un discurso bastante populista y confrontacional, pero con eso no va a tapar las mentiras que se le han escuchado", expresó Luis Galarreta en alusión a las reuniones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que el mandatario negó en un principio.

El también ex presidente del Congreso recomendó al presidente que se centre en temas de fondo más allá del referéndum.

"Lo peor de todo es que, con populismo y mentiras empezó a ser muy querido Nicolás Maduro. Hay que tener cuidado con este tipo de discursos [...] Lo invoco (a Martín Vizcarra) con todo respeto a que, de manera responsable y serena retome el rumbo del país", comentó Galarreta en RPP.

El congresista consideró que el Gobierno está centrando la discusión alrededor de los cuatro proyectos de ley de reforma constitucional para buscar el respaldo de la ciudadanía.

"Lo que dijo es un tema populista y recibe algún aplauso por ahí, pero así no se hace patria. Nuestro tema de fondo es enrumbar el país y por eso lo llamo a la serenidad y a actuar de manera responsable [...] El Congreso está debatiendo el referéndum, que se va a apoyar [...] Pero decimos que no centre su atención tanto acá, que ya está caminando, y veamos otros temas que también están parados", cuestionó Luis Galarreta.

El congresista respondió así a las declaraciones que hizo Martín Vizcarra en Tacna, en medio de críticas de la oposición por no haber revelado las dos reuniones que mantuvo con Keiko Fujimori.

"No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción", aseguró el presidente de la República.